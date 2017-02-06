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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп: США будут работать над восстановлением мира в Украине
    Опубликовано: 2017-02-06 15:00:23

    Президент США в ходе разговора с Порошенко пообещал работать с Украиной, РФ и другими вовлеченными сторонами для восстановления мира в Украине.

    Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко пообещал, что США будут работать над восстановлением мира в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

    "Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - заявил Трамп в ходе разговора.

    Ранее в пресс-службе президента Украины сообщили, что Порошенко и Трамп в ходе беседы выразили обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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