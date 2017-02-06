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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Все активы банков-банкротов продадут через ProZorro
    Опубликовано: 2017-02-06 14:00:01

    С февраля все аукционы по продаже активов банков-банкротов будут проводиться через систему ProZorro.Продажи.

    С 1 февраля все аукционы по продаже активов ликвидируемых банков будут проходить исключительно в системе ProZorro.Продажи. Соответствующее решение, как уже сообщал Фонд, было принято Исполнительной дирекцией в декабре прошлого года.

    Для максимального расширения круга организаторов электронных аукционов, чьи площадки подключены к системе ProZorro.Продажи, Фондом проводится плановый отбор третьих лиц по направлению "организация открытых торгов (аукционов)". Свои документы на участие в отборе подали 38 претендентов.

    Вчера состоялась публичная процедура вскрытия конвертов с предложениями участников. В Фонд поступило 38 пакетов документов. В течение ближайших десяти рабочих дней по результатам проверки будет утвержден и обнародован на сайте Фонда перечень аккредитованных площадок.

    Несмотря на решение Исполнительной дирекции Фонда о переводе аукционов на систему ProZorro.Продажи, одной из ключевых требований к потенциальным участникам отбора стало требование об использовании электронной торговой системы, администратором которой является Transparency International.

    "Задача Фонда — обеспечить максимальную прозрачность и публичность процесса продажи активов, а вместе с этим — и максимальные цены на них Это, в частности, стало причиной того, что мы начали пилотный проект с командой ProZorro. Разработанная ими новая система продажи активов построена по принципу максимальной публичности и открытости, когда каждый желающий может увидеть информацию о лоте, количество участников аукциона, сделанные ставки, имена победителей и даже подписан договор купли-продажи. Надеемся, такая максимальная публичность поможет нам привлечь внимание рынка, увеличить конкуренцию за наши активы и повысить поступления от их продажи", — сказала Юлия Берещенко, директор Департамента консолидированного продаж и управления активами.

    Напомним, Меморандум о намерениях сотрудничества в построении в Украине новой системы реализации активов неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются, ProZorro.Продажи, был подписан 24 июня. Главным донором проекта ProZorro.Продажи является предпринимательский фонд Western NIS Enterprise Fund, который поддерживает инициативы по продвижению реформ в Украине и трансформационные проекты.

    Инф. delo.ua

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