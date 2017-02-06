Укрзализныця хочет начать прямые закупки дизтоплива у Укргазвыдобування

"Укрзализныця" хочет закупить 50 тыс. тонн дизтоплива у государственного "Укргазвыдобування", которое является производителем и в прошлом году модернизировало свои мощности.

ПАО "Укрзализныця" (УЗ) хочет закупить 50 тыс. тонн у ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) по переговорной процедуре. То есть, фактически начать прямые закупки у производителя. Но для этого необходимо решение Кабинета министров Украины.

"Мы подготовили проект распоряжения Кабинета министров для закупки 50 тыс. тонн дизтоплива производства ПАО "Укргаздобыча", — рассказал в интервью ЦТС глава филиала УЗ "Центр обеспечения производства" Виталий Цвигун.

По его словам, ранее УЗ и УГВ не сотрудничали, так как топливо, производимое на предприятиях этой госкомпании, не соответствовало требованиям по качеству. Но в 2016 году Шебелинский ГПЗ, входящий в состав "Укргазвыдобування", провел модернизацию мощностей и может производить топливо по стандартам Евро-4 и Евро-5.

Для начала сотрудничества нужно преодолеть и организационные вопросы. "И мы, и они находимся в собственности государства. Сейчас мы работаем только через ProZorro. Чтобы заключить соглашение напрямую, мы разработали этот проект (постановления КМУ — Delo.UA). Мы отправили документ в Минэкономразвития", — рассказал Цвигун.

По его словам, такое предложение не противоречит действующему законодательству, так как это будет переговорная процедура закупки. Такая норма прописана в статье 35 Закона "О публичных закупках". "В прошлом году у нас возникали проблемы с поставками по причине блокирования тендеров. С помощью переговорной процедуры с ПАО "Укргаздобыча" мы хотим обезопасить себя от подобных форс-мажоров", — пояснил топ-менеджер УЗ.

Кроме того, он сказал, что компания планирует внедрить формульный подход для закупок дизтоплива. Это позволит избежать резких изменений его стоимости по уже подписанным контрактам. Сейчас процедура находится на согласовании в Антимонопольном комитете Украины.

Вчера во время пресс-конференции глава УЗ Войцех Балчун сказал, что компания не намерена создавать отдельное юрлицо для закупки топлива. Но у менеджмента есть идея, как организовать прямые закупки у производителя.

Директор по коммерческим вопросам "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко подтвердил Delo.UA, что такие переговоры действительно ведутся. "Мы все это обсуждали, сами думали выходить на какой-то из их лотов (25 или 50) тыс. тонн, но потом сошлись во мнении с УЗ, что нас всех больше устраивает рамочный контракт по переговорной процедуре. Но для этого нужно постановление КМУ и согласовать принцип определения цены", — рассказал Федоренко.

По его словам, УЗ хочет иметь поставщика по переговорной процедуре, который сможет подгружать до 50 тыс.тонн в год и быть таким себе "динамическим стратегическим запасом".

"Укргазвыдобування" в 2017 году планирует производство порядка 130-140 тыс. тонн дизельного топлива. Из них 36 тыс.тонн пойдет на собственные нужды, 36 тыс. тонн продали по длинным формульным контрактам, остаток — еженедельные торги и поставки на УЗ. "Так и планировали, грузить 3-4 тыс. тонн в месяц на УЗ", — резюмировал Федоренко.

Цвигун также рассказал, что "Укрзализныця" вела переговоры с белорусскими, польскими, литовскими и другими производителями дизтоплива. "Но чтобы подписать договор, они должны подать заявку, принять участие в торгах и победить. У многих возникают проблемы с торгами. Кого-то не устраивает оплата постфактум и требует предоплату, кто-то хочет продавать на своей территории. Но самое большое беспокойство у иностранных производителей вызывает цена", — пояснил он. Еще одной сложностью является то, что в ProZorro нет возможности для проведения мультивалютных торгов. Это позволило бы привлечь больше иностранных поставщиков.

Ежедневно "Укрзализныця" потребляет порядка 1 тыс. тонн дизтоплива. Компания является крупнейшим покупателем этого топлива в Украине. При этом считается, что эта сфера является наиболее коррумпированной.

Инф. delo.ua