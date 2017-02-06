Кофе безвреден, если пить его регулярно

Регулярное употребление кофе не повышает артериальное давление. Любители кофе, у которых нет проблем со здоровьем, могут не отказываться от него, сообщает «Интерфакс».



Ранее считалось, что кофеин может спровоцировать приступы гипертонии, но исследования, проведенные в университетском медицинском центре в Утрехте (Нидерланды), опровергли это утверждение.



По мнению ученых, частое употребление кофе вырабатывает особый иммунитет, противостоящий повышению давления, вызываемому кофеином.



При этом отмечается, что проблем со здоровьем можно не опасаться, если общее физическое состояние человека хорошее. Так что нет оснований отказываться от кофе.



medicus.ru