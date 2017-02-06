«Средиземноморская диета» защищает детей от астмы

«Средиземноморская диета» защищает детей от астмы

Эта диета богата овощами, фруктами и содержит низкий процент насыщенных жиров.

Команда британских, греческих и испанских ученых установила, что средиземноморская диета защищает детей от болезней дыхательных путей и астмы, сообщает MIGnews.



Ученые исследовали диету и здоровье у почти 700 детей, живущих в сельских районах острова Крит. В этой области дети редко болеют астмой в отличие от Великобритании, где один из десяти детей страдает от этой болезни.

Родителей детей от 7 до 18 лет спрашивали, что они дают своим детям из списка из 58 наименований продуктов в девяти категориях: овощи, фрукты, орехи, рыба, хлебные злаки, молочные продукты, мясо, птица, маргарин и масло.



Известно, что средиземноморская диета богата овощами, фруктами и содержит низкий процент насыщенных жиров.

Исследователи выяснили, что 80% детей едят свежие фрукты, и две трети — свежие овощи, по крайней мере, два раза в день. Предположительно, апельсины, яблоки, помидоры и виноград защищают детей от астмы.

Эти результаты имеют научное подтверждение. Красный виноград содержит высокий уровень вещества ресвератрол, обладающего антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Орехи — богатый источник витамина Е, который защищает клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Орехи также содержат высокий уровень магния, который, согласно исследованиям, помогает в лечении астмы.



medicus.ru