6 фактов о тестостероне Опубликовано: Тестостерон – «гормон мужества», определяющий маскулинность представителей сильного пола. Однако у женщин также синтезируется тестостерон, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net В целом уровень этого гормона в организме отражает множество состояний… Прежде всего, тестостерон влияет на нашу внешность. Так, у женщин при повышенном уровне тестостерона начинают расти волосы на лице и других частях тела и, напротив, редеть на голове. Также у них грубеет голос, увеличивается клитор. Не только у женщин, но и у мужчин избыток тестостерона может спровоцировать угревую сыпь и психологические проблемы. В определенный день у менеджеров больше шансов заработать, если утром уровень тестостерона у них выше, чем обычно. Чем более опытен менеджер – тем теснее связь между количеством тестостерона в организме и его доходом. У бизнесменов, когда они срывают большой куш, уровень тестостерона значительно повышается. Уровень тестостерона у спортсменов, участвующих в соревнованиях, повышается – причем у победителя этот показатель просто зашкаливает. У фанатов проигравших команд уровень тестостерона на время снижается. Также это показатель скачет у спортивных фанатов, наблюдающих за соревнованиями. У влюбленных женщин уровень этого гормона резко повышается – а у мужчин, когда они влюбляются, наоборот, синтез тестостерона снижается. Считается, что пониженный уровень тестостерона у мужчин провоцирует потерю мышечной массы или, наоборот, избыточный вес; развитие эректильной дисфункции, усталость. zdravoe.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.