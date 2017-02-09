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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 6 фактов о тестостероне
    Опубликовано: 2017-02-09 21:24:06

    Тестостерон – «гормон мужества», определяющий маскулинность представителей сильного пола. Однако у женщин также синтезируется тестостерон, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В целом уровень этого гормона в организме отражает множество состояний…

    1. Прежде всего, тестостерон влияет на нашу внешность. Так, у женщин при повышенном уровне тестостерона начинают расти волосы на лице и других частях тела и, напротив, редеть на голове. Также у них грубеет голос, увеличивается клитор. Не только у женщин, но и у мужчин избыток тестостерона может спровоцировать угревую сыпь и психологические проблемы.
    2. В определенный день у менеджеров больше шансов заработать, если утром уровень тестостерона у них выше, чем обычно. Чем более опытен менеджер – тем теснее связь между количеством тестостерона в организме и его доходом.
    3. У бизнесменов, когда они срывают большой куш, уровень тестостерона значительно повышается.
    4. Уровень тестостерона у спортсменов, участвующих в соревнованиях, повышается – причем у победителя этот показатель просто зашкаливает. У фанатов проигравших команд уровень тестостерона на время снижается. Также это показатель скачет у спортивных фанатов, наблюдающих за соревнованиями.
    5. У влюбленных женщин уровень этого гормона резко повышается – а у мужчин, когда они влюбляются, наоборот, синтез тестостерона снижается.
    6. Считается, что пониженный уровень тестостерона у мужчин провоцирует потерю мышечной массы или, наоборот, избыточный вес; развитие эректильной дисфункции, усталость.

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