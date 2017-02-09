Как и из чего приготовить фреш

Свежевыжатые соки, или фреши не только чрезвычайно вкусны – они освежают и буквально заряжают энергией. Однако чтобы фреш получился максимально вкусным и полезным, нужно следовать правилам приготовления.

Употребление овощей и фруктов в жидком виде позволяет «поглотить» большее количество полезных продуктов – причем в необработанном, сыром виде. К тому же, полезные нутриенты из них будут быстрее усваиваться организмом. В сырых овощах и фруктах содержатся свои собственные ферменты, улучшающие обмен веществ в организме: при термообработке эти ферменты обычно разрушаются и теряют целительные свои свойства.

Чтобы при приготовлении фреша сохранить как можно больше компонентов из свежих овощей и фруктов, необходимо использовать соковыжималку с низкой скоростью – она не будет перегреваться и уничтожать полезные нутриенты во время отжима. К тому же такие соковыжималки стоят дешевле, а мыть их после использования проще, чем дорогие сложно сконстуированные комбайны.

Самым подходящим продуктом для фреша считается морковь: морковь стоит дешево, а хранится долго, вдобавок ко в сему в этом корнеплоде содержится масса ценных нутриентов. Так, главный компонент, бета каротин улучшает зрение, защищает клетки кожи от повреждений и старения. Также в моркови содержатся различные микроэлементы, антиоксиданты и фолаты. В морковный фреш полезно (и практично) добавлять яблочный, сок сельдерея или томатов.

zdravoe.com