Ученые на шаг ближе к пониманию природы рака молочной железы

Недавно американские ученые закончили обширное исследование развития рака молочной железы. В итоге, выделено четыре основных типа этого заболевания.

Эксперты проанализировали образцы опухолевых клеток, взятых у 825 пациентов с раком груди. Это позволило идентифицировать базальноклеточные опухоли молочной железы и определить, что этот тип новообразований похож на аденокарциному. Данная разновидность рака может поражать яичники и легкие. В связи с этим авторы исследования предлагают использовать при терапии рака груди этого типа препараты из группы ингибиторов PARP, которые ранее применялись при лечении опухолей яичников.

Другие два типа рака груди происходят из клеток эпителия, выстилающего протоки молочной железы. На поверхности злокачественных клеток таких опухолей имеются белки, связывающиеся с эстрогенами. Именно они обеспечивают рост злокачественных новообразований. В обоих случаях заболевание чувствительно к гормональному лечению.

К четвертому типу рака молочной железы ученые отнесли новообразования, клетки которых несут несколько копий гена HER2. Терапия в данном случае требует дополнительных исследований.

Результаты исследования трудно переоценить – ведь они облегчают поиск эффективных методов лечения опухолей. Так, предполагается, что один из выделенных типов рака молочной железы подлежит лечению препаратами, которые используются при терапии рака яичников. Помимо этого, ученые впервые так близко подошли к ответу на вопрос о генетической природе рака.

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