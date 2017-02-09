3 способа избавиться от зубной боли без помощи врача

Большинство людей панически боятся зубных врачей или, по крайней мере, не любят посещать больницы. Простейшие проблемы с зубами можно решить самостоятельно, хотя впоследствии все же стоит показаться стоматологу.

Масло гвоздики обладает болеутоляющими и антисептическими свойствами. Это масло используют при зубной боли и для заживления лунок после удаления зубов. Цветок календулы давно известен своими целебными свойствами. Ополаскивание рта настойкой календулы поможет при целом ряде заболеваний полости рта. Календула заживляет мягкие ткани, останавливает кровотечение десен, помогает бороться с язвами, герпесом и т.д. В некоторых аптеках можно приобрести аскорбиновую кислоту на развес – в виде пудры. Размельченный витамин С прикладывают к деснам, чтобы избавиться от боли, кровотечения, и предупредить или замедлить развитие пародонтоза.

В основном все эти средства безопасны для детей и взрослых. Но все же, прежде чем применять их, лучше проконсультироваться с медицинским специалистом. А чтобы не попадать в столь неприятные ситуации, лучше тщательно следить за гигиеной ротовой полости.

zdravoe.com