Большинство людей панически боятся зубных врачей или, по крайней мере, не любят посещать больницы. Простейшие проблемы с зубами можно решить самостоятельно, хотя впоследствии все же стоит показаться стоматологу.
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Масло гвоздики обладает болеутоляющими и антисептическими свойствами. Это масло используют при зубной боли и для заживления лунок после удаления зубов.
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Цветок календулы давно известен своими целебными свойствами. Ополаскивание рта настойкой календулы поможет при целом ряде заболеваний полости рта. Календула заживляет мягкие ткани, останавливает кровотечение десен, помогает бороться с язвами, герпесом и т.д.
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В некоторых аптеках можно приобрести аскорбиновую кислоту на развес – в виде пудры. Размельченный витамин С прикладывают к деснам, чтобы избавиться от боли, кровотечения, и предупредить или замедлить развитие пародонтоза.
В основном все эти средства безопасны для детей и взрослых. Но все же, прежде чем применять их, лучше проконсультироваться с медицинским специалистом. А чтобы не попадать в столь неприятные ситуации, лучше тщательно следить за гигиеной ротовой полости.