Помогает ли малина при простудах

Много людей предпочитают лечиться «бабушкиными» методами, даже в случае серьезных заболеваний. Простуда не входит в их число, однако надолго может свалить нас с ног на много дней. Поспособствует ли выздоровлению старый добрый чай с малиновым вареньем?

Специалисты утверждают, что малина – это скорее легкое жаропонижающее, чем эффективное средство лечения заболеваний заболеваниях лор–органов. Вреда от нее, конечно не будет, однако и на чудодейственный эффект надеяться не стоит. Основной секрет чая с малиной – в том, что он… чай. То есть он снабжает организм жидкостью, которая выводит токсины и облегчает наше состояние.

Все же основная задача при лечении простуды – предотвратить распространение инфекции из полости рта в носоглотку и дальше – по всему организму. Для этой цели подходят средства, обладающие антисептическим и противовоспалительным действием, а малина, увы, не входит в их число. Существуют другие растения и целые фито–сборы, которые применяют для полосканий и ингаляций. Однако при их использовании важно правильно подобрать состав, соблюсти технологию приготовления и учесть индивидуальную переносимость.

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