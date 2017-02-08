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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Выведена формула спасения брака
    Опубликовано: 2017-02-08 21:24:34

    Психологи вывели формулу долгой и успешной семейной жизни: в истории отношений на одну неприятность должно приходиться пять положительных моментов. То есть если вы единожды обидели своего партнера, постарайтесь обрадовать его аж пять раз, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    На чем основана эта формула? Ученые давно заметили одну не самую положительную особенность человеческого мозга – упорно сосредотачиваться на неприятностях. Независимо от осознанного желания, головной мозг фиксирует внимание на ошибках, чтобы в дальнейшем научиться их избегать.

    На самом же деле приятных событий происходит намного больше, чем неприятных – просто мы их не замечаем. Поэтому в некоторых психотерапевтических практиках для повышения жизненного тонуса рекомендуется составлять списки всех хороших моментов, произошедших за день – даже самых незначительных.

    Позитивному мышлению можно научиться. Записывайте даже малейшие приятные моменты, которые случились с вами за день: «с утра не было дождя», «по радио прозвучала любимая песня», «в супермаркете не было очереди»... Так вы научитесь воспринимать мир более позитивно и в то же время объективно – начнете замечать, что хорошего в жизни больше, чем плохого. Глядишь, и формула для спасения брака не потребуется!

    zdravoe.com

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