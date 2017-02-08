Евнухи живут дольше

Новое исследование раскрывает тайну мужского долголетия. Было обнаружено, что корейские евнухи (кастрированные мужчины) жили в среднем на 14–19 лет дольше, чем мужчины с полным комплектом «мужского достоинства».

Данное наблюдение, опубликованное в журнале «Современная биология», было сделано на основе записей в регистрационных книгах Корейского императорского двора на протяжении периода с ХIV по начало XX века.

В результате был выявлен 81 евнух. Почти все они были кастрированы в младшем подростковом возрасте и прожили в среднем до 70–ти лет. В то же время другие мужчины аналогичного социального статуса прожили значительно меньше, включая королей, продолжительность жизни которых не превышала 50 лет. Более того, трое из зарегистрированного числа евнухов дожили до 100 лет! Этот показатель значительно выше среднестатистического уровня жизни того времени.

Исследователи предполагают, что мужские половые гормоны уменьшают продолжительность жизни мужчин. Ссылаясь на более поздние материалы, они утверждают также, что одним из объяснений этого служит отрицательное влияние мужских половых гормонов на иммунную систему.

zdravoe.com