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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Все на кухню: микробов это не касается
    Опубликовано: 2017-02-08 15:44:12

    Когда речь заходит о микробах, не надейтесь, что зона их основного распространения – это общественный транспорт или туалеты. Ваша кухня изобилует микроорганизмами в не меньшем количестве, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Специалисты считают, что мы мало внимания уделяем кухне, хоть и проводим на ней достаточную часть времени и готовим там еду для всей семьи. Воспользуйтесь советами по очистке кухни от микробов с акцентом на ключевые очаги потенциальных инфекций!

    • Кухонная губка. Она – идеальная среда для бактерий, поскольку мокрая и теплая, часто хранится в темном месте под мойкой. Поэтому за частую, протирая ею стол или посуду, мы просто гоняем микробов с места на место. Возможно, вы слышали о том, что необходимо раз в сутки на одну минуту помещать губку в микроволновку. Однако этого не достаточно. Самый действенный способ – замачивать ее в растворе с отбеливателем или уксусом.
    • Столешницы также требуют нашего особого внимания. Их нужно протирать уксусным раствором раз или два в неделю, смывая его после этого. Держите кошельки, портфели, коробочки для завтраков, ключи, почту и электронные устройства, такие как пульты дистанционного управления, подальше от столешницы. Они просто кишат микробами.
    • Разделочные доски. Безусловно, они должны быть раздельными для каждого вида пищи: мяса, рыбы, хлеба, овощей и фруктов. Принцип их обработки тот же, что и для столешниц.
    • Холодильник не убивает бактерии. Он просто замедляет их рост. Чем больше раз в течение дня вы открываете и закрываете холодильник, тем больше шансов вы даете плесени. Регулярно протирайте вашего холодного помощника уксусным раствором и не забывайте о его ручке – она загрязнена больше всего.

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