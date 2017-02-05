Трактор МТЗ-892 Беларус – надежный помощник в народном хозяйстве

В настоящее время в обработке земли трудно обойтись без сельхозтехники. Большой популярностью в настоящее время пользуются трактора МТЗ-892 Беларус. Приобрести сегодня их недорого можно на сайте компании «Техника и Технологии» http://t-i-t.com.ua/mtz-892-belarus-/, которая уже несколько лет работает на украинском рынке и успела проявить себя как надежный производитель и продавец сельхозтехники.

Преимущества трактора

Одним из достоинств трактора МТЗ этой модели является доступность запчастей. Если к трактору стоит прицепить бороны или плуги, то в каждом городе можно отыскать организации, которые поставляют оригинальные запчасти для задней навески. Обладатели иных тракторов часто жалуются, что найти ту или другую деталь бывает очень трудно, но их иногда спасает то, что некоторые запчасти задней навески от МТЗ подходят и им, порой после незначительных модификаций. Невзирая на то, что прогресс сегодня движется вперед и сельскохозяйственная техника продолжает развиваться, существенных качественных изменений в этой области народного хозяйства пока не предвидится, поэтому простой колесный трактор остается наиболее распространенной машиной, как в сельском хозяйстве, так и в остальных сферах. Поскольку трактор МТ3 - это наиболее универсальная машина, которая может решить немало проблем.



Современный трактор МТЗ 892 от компании «Техника и Технологии» приспособлен к работам в разный период года. Подтверждением этому является наличие кондиционера и обогревателя, что далеко не часто можно увидеть у тракторов. То есть даже в наиболее критические моменты, летом и зимой, водитель трактора будет находиться в нормальных условиях, что значительно увеличит качество труда.

Применение трактора

Трактор можно легко применять в качестве устройства для перевозки прицепов. Для этого современное средство оснащается специальным пневматическим приводом, который связан с основной тормозной системой. Тем не менее, также не исключается возможность монтажа двухпроводной тормозной системы, если вдруг такой вариант будет удобен заказчику.

МТЗ 892 Беларус является на сегодняшний день просто незаменимой в сельском хозяйстве машиной, которая классифицируется как техника 1,4 тягового класса. Это значит, что техника обладает отличной мощностью, которая нужна для выполнения пропашных работ.

Благодаря прекрасной и проходимости, трактор применяется в лесных хозяйствах, стройплощадках и для нужд разных коммунальных служб.