Старость и интеллект: проверка на совместимость

Пожилые люди обычно тратят гораздо больше времени, чтобы обдумать проблему и ответить на вопрос. Однако это вовсе не означает, что с возрастом люди начинают «туго мыслить».

Так, чтобы ответить на вопрос, старикам и детям нужно примерно одинаковое количество времени. Но если у детей это связано с тем, что их мозг все еще развивается, то старики просто–напросто сознательно жертвуют скоростью реакции во благо точности и эффективности ответа.

Как показали эксперименты ученых из США, по мере взросления наши реакции и точность ответов улучшаются, однако… лишь до определенного возраста. У пожилых людей возраста сохраняется точность – только с годами им требуется все больше времени на то, чтобы осмыслить ситуацию и выдать ответ. Тем не менее, это не должно пугать людей преклонного возраста, переживающих, что возраст сделал из них тугодумов – ведь эффективность их решений не страдает с годами.

Безусловно, выводы ученных можно экстраполировать лишь на людей преклонного возраста, не страдающих неврологическими патологиями. У некоторых пожилых людей причиной снижения скорости мышления могут стать серьезные неврологические заболевания, связанные с возрастом – например, старческое слабоумие (деменция). Замедлить работу мозга могут также побочные эффекты от лекарств.

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