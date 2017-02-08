  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Старость и интеллект: проверка на совместимость
    Опубликовано: 2017-02-08 11:04:27

    Пожилые люди обычно тратят гораздо больше времени, чтобы обдумать проблему и ответить на вопрос. Однако это вовсе не означает, что с возрастом люди начинают «туго мыслить».

    Так, чтобы ответить на вопрос, старикам и детям нужно примерно одинаковое количество времени. Но если у детей это связано с тем, что их мозг все еще развивается, то старики просто–напросто сознательно жертвуют скоростью реакции во благо точности и эффективности ответа.

    Как показали эксперименты ученых из США, по мере взросления наши реакции и точность ответов улучшаются, однако… лишь до определенного возраста. У пожилых людей возраста сохраняется точность – только с годами им требуется все больше времени на то, чтобы осмыслить ситуацию и выдать ответ. Тем не менее, это не должно пугать людей преклонного возраста, переживающих, что возраст сделал из них тугодумов – ведь эффективность их решений не страдает с годами.

    Безусловно, выводы ученных можно экстраполировать лишь на людей преклонного возраста, не страдающих неврологическими патологиями. У некоторых пожилых людей причиной снижения скорости мышления могут стать серьезные неврологические заболевания, связанные с возрастом – например, старческое слабоумие (деменция). Замедлить работу мозга могут также побочные эффекты от лекарств.

    zdravoe.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...