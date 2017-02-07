Противозачаточные таблетки: пользы больше, чем вреда

Как правило, девочки–подростки стесняются просить врача выписать им рецепт на противозачаточные таблетки. Намного увереннее они чувствуют себя в аптеке, где малая вероятность встретить кого–нибудь из знакомых невелика.

Национальная служба здравоохранения Великобритании провела исследование: пяти аптекам на юго–востоке Лондона было разрешено продавать оральные контрацептивы без рецепта девушкам, не достигшим 16 лет. По результатам исследования, в этой части столицы было зарегистрировано наименьшее число случаев подростковой беременности. Также оказалось, что 46% девушек–подростков, купивших противозачаточные таблетки, использовали их впервые.

Решение продавать оральные контрацептивы 13–летним подросткам потребует от фармацевтов больше внимания и ответственности. Аптекарь будет обязан провести беседу с девочкой, чтобы уговорить несовершеннолетнюю покупательницу обсудить этот шаг с родителями. Отпуская лекарство, ему также нужно будет убедиться в том, что девочка отдает себе отчет в своих действиях и будет продолжать сексуальные отношения независимо от того, продадут ей противозачаточные таблетки или нет. Специалисты призывают понять такую позицию – ведь в случае отказа продать противозачаточные таблетки здоровье девочки может пострадать.

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