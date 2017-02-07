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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Инфекции остановит мытье рук
    Опубликовано: 2017-02-07 20:24:56

    Хотя 100%–го способа избавиться от болезнетворных микроорганизмов пока не существует, соблюдение простейших правил гигиены приостановит их распространение и позволит избежать многих инфекций...

    Эксперты из Центра контроля и профилактики заболеваний в США разработали правила для эффективного и гигиеничного мытья рук. «Мытье рук – это наиболее эффективный способ предотвращения распространения инфекций. Вы можете заразить кого–то вирусами или бактериями, лишь дотронувшись до него. Можно также подхватить инфекцию, прикоснувшись к зараженной поверхности, а впоследствии – к своему лицу», – поддерживают их коллеги из Канадского центра женского здоровья.

    Итак, главное – мойте руки в проточной воде. Намыливайте уже влажные ладони и трите их до появления пены. Каждую руку необходимо тереть не менее 20 секунд, не забывая о зонах между пальцами. Также вычищайте щеточкой область под ногтями. Под конец сполосните руки и вытрите полотенцем насухо.

    Второе правило: «до и после!» Данная процедура требуется не только в случае видимого загрязнения рук, но и перед приготовлением или приемом пищи, походом в туалет, приемом лекарств, обработкой ран, уходом за больными, перед использованием контактных линз и пр. Также необходимо вымыть руки после приготовления пищи: мясо или яйца могут содержать патогенные бактерии. Ну и, конечно же, эта процедура выполняется после посещения туалета, игр с животными, после чихания, кашля и прочистки носа, выноса мусора или контакта с химическими веществами и бесспорно – после посещения общественных мест, особенно – поездки в городском транспорте.

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