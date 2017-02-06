Как змеиный яд становится полезным

Общеизвестно, что змеиный яд используется для создания некоторых лекарств. Однако в больших количествах он смертелен для человека. Как ученые определяют дозу?

Многие токсины змеиного яда служат для лечения заболеваний сердечнососудистой системы. Ведь именно сердце жертвы поражает змея своим ядом. Небольшого химического процесса оказывается достаточно, чтобы яд из смертоносного стал лечебным. Наиболее удивительно, что вместо ученых природа проделала колоссальную работу по преобразованию яда в полезную субстанцию. Человеку остается только повторить этот путь.

Ранее считалось, что змеиный яд только помогает змее добывать себе пищу. Пресмыкающееся, кусая жертву, вводит в ее тело яд, облегчая тем самым себе охоту. Новые данные свидетельствуют о многофункциональности этой субстанции в организме змеи. В процессе эволюции змеиный яд приобрел способность расщепляться и выполнять новые функции в других тканях и органах.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале «Общение с природой», обнаружило, что змеи и ящерицы способны «освобождать» некоторые токсины своего яда и использовать их для пользы своих органов. Предполагается, что на основе этих токсинов можно создать безопасные и эффективные препараты.

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