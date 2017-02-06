Хотите жить спокойно: становитесь начальником

Кто испытывает на работе большие перегрузки: начальники или подчиненные? Бытует мнение, что на боссах лежит больше ответственности – значит, им больше и переживать. Но психологические исследования опровергают этот стереотип…

Ведущий профессор кафедры социологии и управления Гарвардского университета Дженнифер Лернер настаивает на том, что образ жизни начальников непосредственно связан с пониженным уровнем стресса. Более того, среди людей, занимающих руководящие должности, ниже и показатели смертности.

В рамках эксперимента ученые отслеживали у военнослужащих изменение показателей кортизола – гормона стресса. Было установлено, что этот гормон в значительно меньшем количестве присутствует в организме офицеров руководящего состава, а его уровень снижается в зависимости от высоты офицерской иерархии.

Также эксперты проанализировали уровень подверженности стрессам у испытуемых – они оказались ниже среди высших военных чинов. Взаимосвязь между уровнем кортизола и интенсивностью стресса очевидна для ученых. Вывод напрашивается сам собой: больше власти – меньше стресса.

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