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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хотите жить спокойно: становитесь начальником
    Опубликовано: 2017-02-06 15:04:29

    Кто испытывает на работе большие перегрузки: начальники или подчиненные? Бытует мнение, что на боссах лежит больше ответственности – значит, им больше и переживать. Но психологические исследования опровергают этот стереотип…

    Ведущий профессор кафедры социологии и управления Гарвардского университета Дженнифер Лернер настаивает на том, что образ жизни начальников непосредственно связан с пониженным уровнем стресса. Более того, среди людей, занимающих руководящие должности, ниже и показатели смертности.

    В рамках эксперимента ученые отслеживали у военнослужащих изменение показателей кортизола – гормона стресса. Было установлено, что этот гормон в значительно меньшем количестве присутствует в организме офицеров руководящего состава, а его уровень снижается в зависимости от высоты офицерской иерархии.

    Также эксперты проанализировали уровень подверженности стрессам у испытуемых – они оказались ниже среди высших военных чинов. Взаимосвязь между уровнем кортизола и интенсивностью стресса очевидна для ученых. Вывод напрашивается сам собой: больше власти – меньше стресса.

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