Бинарные опционы — их особенности и возможности

Сейчас многие слышали о рынке Форекс самые разные отзывы. Одни уверяют, что это натуральная рулетки, другие согласны утверждать обратное и убеждают всех, что каждый способен за считанные дни и с минимальным стартовым капиталом зарабатывать миллионы. Естественно, что все они в корне неправы. Однако пользуясь разными инструментами, например бинарными опционами, действительно можно начать зарабатывать.

Однако ничто не приходит само — для этого нужно научиться правильно вести торговлю и демо-счета здесь не помогут. Лучше всего посетить тематический профессиональный ресурс. Допустим, https://allbinoptions.com/ хорошо подойдет — здесь статьи пишут опытные трейдеры, и есть много действительно полезной информации для новичков.

Сначала, кажется что опционы просты — ведь трейдеру нужно не покупать и продавать товар, а просто сделать ставку на повышение или понижение стоимости актива. В теории просто, но на практике те же 80% трейдеров сливают свой депозит. Почему это происходит?

Инвесторы просто не разбираются в активах и не способны понимать, что случиться с их стоимостью от очередной финансовой новости. Цены на акции крупных компаний, например, могут за считанные часы упасть в цене, если пройдет слух о том, что они приближаются к банкротству. Конечно, когда правда всплывет, все вернется на место, но стоимость все равно сначала просядет.

Так что первое, что нужно сделать — перед началом торговли долгое время (несколько месяцев) следить за движением цены выбранного вами актива. Только после того, как вы будете уверены в нем, можно будет приступать к торговле. Вы должны понимать, от чего зависит его стоимость, чтобы вовремя делать нужные решения — ставить на повышение или понижение. Только в этом случае большинство сделок будут успешными и вы получите прибыль.

Среди возможностей стоит выделить, что это единственный инструмент, позволяющий действительно быстро получить прибыль. Однако при этом увеличивается риск, ведь стоимость может затормозиться или даже понизиться. При долгосрочном инвестировании (от недели и больше), легче спрогнозировать движение цены, но и прибыль можно будет получить после исполнения опциона (конец недели или больше).

Это самые основы такого трейдинга. Но для успешной торговли нужно знать намного больше.