Женщины не могут контролировать чувство голода

Новое исследование мозга показало, что женщины не могут контролировать чувство собственного голода в отличие от мужчин. Потому женщины более склонны к эмоциональным перееданиям и не выдерживают долгих диет.

«Реакция на пищу у женщин сильнее, несмотря на то, пытаются ли они побороть голод или нет», - говорит автор исследования Джин-Джек Вонг.



Глава медицинского отдела национальной лаборатории Брукхевена и его коллеги использовали новые технологии, чтобы узнать, какие части мозга отвечают за разницу в реакциях пола.



Ранее в этой лаборатории уже было доказано, что полные люди не ощущают чувства сытости. Также они наблюдали за реакциями мозга голодного человека, ощущающего вкус и запах пищи. В одних исследованиях они видели активность мозга, отвечающую за эмоции и мотивацию, но в других сигналы оказались слабыми. Именно в этом, полагает Вонг, лежит разница между мозгом мужчины и женщины.



Они исследовали реакции мозга с помощью позитронно-эмиссионной томографии у 13 женщин и 10 мужчин, которые голодали по 18 часов. Ученые предложили участникам посмотреть и понюхать разнообразную пищу (бутерброды, булочки, лазанью, мороженое). При этом каждые четыре минуты подносили новые порции свежей еды, недоступной для поглощения, и так на протяжении получаса.

Перед вторым этапом участников опросили о том, как они избегают мыслей о еде и попросили подавить голод. Мужчинам удалось это вполне, но мозг женщин все также реагировал на пищу остро.

«Мы убеждаемся, что пищевые привычки зависят от реакций нашего мозга», - сказал Рексфорд С. Ахима, доктор философии, директора центра ожирения при Института, изучающем вопросы диабета, ожирения и метаболизма в Пенсильвании. Он подтвердил, что мужчины могут сознательно подавлять реакции мозга в отношении еды.

Ученые подозревают, что разница лежит в женских половые гормонах.

«Женские половые гормоны могут вызвать обжорство и увеличение веса, - говорит Ахима. – Некоторые женщины начинают есть больше в зависимости от периода менструального цикла. Так же, как и беременные едят больше обычного. В то же время, могут присутствовать иные точки зрения».

Женщины созданы для того, чтобы вынашивать ребенка, потому они более несдержанны к пище. Если раньше существовали трудности с пропитанием, то сейчас каждый окружен соблазнами высококалорийной и вредной еды. Ученые советуют не класть продукты на видном месте, поскольку их вид стимулирует аппетит, или держать в досягаемости низкокалорийные продукты

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