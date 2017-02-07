Генетики ищут пути лечения псориаза

Ученые нашли генетические маркеры, которые определяет предрасположенность к развитию псориаза, аутоиммунного заболевания кожи.



«Это исследования выдвигает на первый план несколько генов, которые управляют иммунным ответом на псориаз, - говорит Гонсало Абесиас, доктор философии и профессор из Академии общественного здоровья. – Некоторые гены, как IL-23 уже используется в методиках лечения псориаза. Другие же - TNFAIP3 и TNIP1 – могут основать терапию будущего».



Псориазом болеют около 7,5 миллионов человек в США. Причем, у 10 – 30% пациентов развивается псориатический артрит, воспаление суставов. Существующие лекарства, включая различные типы иммунодепрессивных агентов, не всегда эффективны и имеют серьезные побочные эффекты. Псориаз обладает сильной генетикой. В семье, где псориаз есть у двух родителей, у ребенка с 50% вероятностью разовьется заболевание, риск между родными братьями повышен в 6 раз. Однако эти гены были изучены слабо.



Ученые проанализировали миллионы вариаций ДНК в геноме, чтобы определить те, которые связаны с появлением псориаза. За 18 месяцев они увеличили количество генетических маркеров с первого (HLA-Cw6), открытого в 2006 году, до 10 штук.

Ученые искали однонуклеотидные полиморфизмы (отличия последовательности ДНК размером в один нуклеотид) на 438 670 участках гомологичных хромосом среди в 1 359 пациентов и 1 400 здоровых участников в первом этапе исследования и среди 5 048 пациентов и 5 051 здоровых – во втором этапе.

Семь из 18 обнаруженных участков хромосом показали тесную связь с развитием псориаза. Исследование впервые обнаружило, что изменения в гене IL23A связаны с данным заболеванием. Два ранее известные гена (IL12B и IL23R) кодируют белки, связанные с белком IL23A. Изменения в структуре любого из этих трех генов может вызвать развитие псориаза.

Ученые также нашли молекулу, которая отвечает за воспалительный процесс. Два гена - TNFAIP3 и TNIP1 – показали тесную связь с псориазом. Генетические изменения на данном участке приводит к износу клеток иммунной системы в коже. Ген TNFAIP3 также был связан с развитием ревматического артрита и волчанки. Пара генов IL4 и IL13 поддерживает развитие Т-клеток иммунной системы, и любое изменение их может привести к воспалению. Библиотека генетических данных увеличивает число белков, на основе которых могут быть разработаны новые методики лечения. После определения каталога генов, можно будет составлять генный профиль заболевания, который точно предскажет риск развития болезни

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