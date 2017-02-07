Химики обосновали пользу от чеснока

Британские ученые научно обосновали полезность чеснока для организма. Раньше предполагалось, что вещество аллицин – дающее чесноку вкус и аромат, и является самым мощным антиоксидантом в мире. Однако механизм его воздействия по сравнению с другими антиоксидантами, вроде витамина Е и коэнзима Q10, определен не был.



«Мы не знали, каким образом чеснок мог быть таким эффективным, не обладая высокой концентрацией веществ, таких как флавоноиды в зеленом чае или винограде», - говорит профессор химии Дерек Пратт. Ученые, возглавляемые им, провели анализ кислоты, которая выделяется при разложении искусственно-произведенного ими аллицина. Именно в процессе разложения вещество становится антиоксидантом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



«Реакция между сернистой кислотой и радикалами ограничивается лишь скоростью взаимодействия молекул. Это первый рассмотренный состав, которые реагирует также быстро, как и антиоксиданты», - заявляет автор исследования, поясняя, что именно в реактивности сернистой кислоты состоит польза чеснока для здоровья.

Люди столетиями использовали чеснок в качестве лекарственного средства, не предполагая, что обеспечивает его способности в отличие от лука, который также содержит аллицин. Профессор плат полагает, что процесс распада аллицина в луке замедлен, и уровень сернистой кислоты более низок, чем объясняется эффективность чеснока

health.sumy.ua