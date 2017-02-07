Влечение женщины зависит от уровня гормона

Высокий уровень гормона эстрогена толкает женщин на случайные связи, флирт.

«Исследование дало нам доказательства того, что физиологические механизмы играют главную роль в женских сексуальных желаниях», - сказала докторант Кристина Дьюранте из университета в Остине (Техас).



Ученые исследовали взаимосвязь между уровнем эстрогена, гормона яичника, связанного с плодовитостью и сексуальным влечением на примере 52 студенток, не использующих контрацепцию. Возрасты участниц колебались от 17 до 30 лет. Исследователи измерили гормональные уровни во время овуляции и попросили девушек оценить собственную физическую привлекательность. Шарм участниц также оценили независимые наблюдатели. Ученые задали девушкам вопросы, проверяя их способность флиртовать.



Уровень эстрогена повышает уверенность женщины в собственной физической привлекательности. Женщины с более высоким уровнем гормона более расположены к флирту, поцелуям и повторным встречам с новым партнером. Однако повышенный эстроген снижает удовлетворенность женщины от одного партнера.

«Наши результаты показывают, что плодовитые женщины не останавливаются на длительных отношениях. Однако, нельзя считать их легкомысленными и готовыми спать с первым встречным. Вместо этого они принимают стратегию последовательного единобрачия. Они лишь последовательно ищут себе партнера», - поясняет автор исследования

health.sumy.ua