7 самых бессмысленных мифов о психологах

Всё, вы не можете больше этого терпеть! Злость разрывает вас на куски, тревога не дает спокойно жить и страх преследует...



...снова и снова. «Я не могу так больше!» – звучит у вас в голове все чаще и чаще. «Никто не может мне помочь, только чудо», – думаете вы... А чудо достаточно прозаично. Для одних – это церковь, для других – какой-нибудь экстрасенс или попросту «бабка», для третьих – психолог или, еще сложнее, психотерапевт. «Ерунда какая, – скажете вы. – Я сам себе психолог, нечего деньги платить за то, что тебя просто послушают и дадут ненужный совет. Что эти люди вообще обо мне могут знать, ведь они мною никогда не были!»



И все же в ситуации, когда невмоготу и ничего уже не помогает, есть два пути: ничего не делать и мучаться или же со скрипом в сердце развенчать устоявшиеся мифы о психологах и все же пойти на встречу с этими загадочными существами!



Миф №1: Психологи говорят, что мне нужно делать

Самое распространенное убеждение и, к сожалению, самое неверное. Хотя, возможно, некоторые специалисты и грешат такими методами работы, но тут, как говорится, в семье не без урода.

На самом деле вряд ли квалифицированный психолог или психотерапевт скажет вам конкретно, что делать, распишет стратегию и тактику и докажет уместность ее реализации. Ведь тогда получится, что и ответственность за вашу дальнейшую жизнь понесет именно он, а вы будет лишь живым организмом, исполнителем, который делает так, как ему говорят. Это нецелесообразно, ведь, как говорится в пословице: лучше дать человеку удочку, чем каждый раз приносить ему рыбу. К тому же мы, как известно, существа разумные и потому просто обязаны использовать по назначению свое великое дарование – человеческий мозг. В том числе для того, чтобы уметь принимать решения и нести ответственность за свою собственную жизнь. Поэтому грамотный психолог никогда не будет думать за вас, что и как вам лучше делать. Его работа заключается в том, чтобы подвигнуть вас захотеть взять свою жизнь в руки и руководить ею самостоятельно. А как вы это будете делать – медленно или быстро, самоотверженно или не очень, с потерями или без – это уже ваш опыт и ваша ответственность!

Миф №2. Психологи говорят, как мне нужно думать

На самом деле не существует правильного и неправильного, хорошего и плохого – все вещи «никакие», и лишь человек в меру своего субъективного восприятия наделяет тот или иной факт какой-либо оценкой, таким образом помещая его в собственную систему координат. Ведь без сортировки по полочкам и ярлычков с ценниками жизнь зачастую кажется хаотичной и непонятной.

Каждый человек выбирает для себя свою систему координат, свои ценники и полочки, создавая иллюзию порядка и вместе с этим иллюзию управления своей жизнью и миром вокруг. И то, как вы думаете, зависит от вас лично и так или иначе будет отличаться от стратегии мыслей других людей. Психолог же вряд ли будет навязывать вам свой способ мышления. Ему это, во-первых, не нужно, а во-вторых, часто будет крайне сложно сделать. Цель психолога – помочь вам построить свою, рабочую систему ценностей и действительно стать уверенным в ее возможности помочь вам жить. Вы можете думать, как вам угодно и даже полностью не так, как психолог – это не будет иметь никакого значения. Ведь все субъективно!

Миф №3. Психолог – это «свободные уши» за деньги

Да, не скрою, психологи примерно 70% времени слушают своего клиента. И еще 20% повторяют за ним то, что он им рассказывает – таким образом, проясняя, верно ли понята информация. На самом деле навык активного слушания или профессиональное слушание играет очень важную роль в психотерапевтической работе. Но это совсем не похоже на обычное слушание вас подругой, мамой или попутчиком в поезде. Профессиональное слушание отличается полным включением в информацию клиента и специальным реагированием на нее. На первый взгляд кажется, что ничего такого, но в результате человек выходит с другими чувствами и у него появляются новые мысли и идеи. Таким образом, слушание за деньги – совсем не то слушание, которое мы получаем «бесплатно» от своих знакомых.

Миф №4. Они знают, «как правильно и как надо»

Как уже говорилось выше, как правильно для вас и как надо вам – знает только один человек. Вы. К сожалению или к счастью, этого просто не может знать никто другой. Почему? Потому что он не вы и никогда вами не станет. Поэтому грамотный специалист вряд ли будет пичкать вас разного рода установками, скорее всего его целью станет избавить вас от их пагубного воздействия. Ведь эти негласные внутренние правила зачастую элементарно мешают нам совершать определенные и во многих случаях приносящие счастье поступки! Возможно, вы поймете: то, что нужно вам, не обязательно нужно другому и наоборот.

Миф №5. Психологи копаются во всех деталях моей жизни

Поверьте, что больше фактов, чем вы сами расскажете психологу, вряд ли от вас потребуется. Ведь не важно, почему, по вашему мнению, тетя Маня вас не любит, как вы об этом узнаете и что при этом чувствуете. Можете обозвать тетю Маню тетей Валей и даже сменить ей пол – для психолога это будет совершенно не важно. Ведь, к счастью, он не прокурор и не милиционер.

Миф №6. Психологи создают лишь иллюзию помощи. Работает эффект самовнушения

Конечно, на многих людях эффект Плацебо или самовнушения довольно эффективно работает, но это тема далеко не работы психотерапевта. Ведь целью его работы является ваша осознанность, а не какое-либо навивание или внушение. А состояние осознанности достигается совсем другими путями – специальными научными методами работы. В том-то и отличие такого специалиста от бабки-гадалки. Психологические способы работы с человеком научно испробованы и доказаны, поэтому ничего общего с каким-либо гипнозом или таблеткой из сахара тут быть не может. Хотя некоторые люди уже при одной мысли, что кто-то им поможет – выздоравливают!

Миф №7. Тот, кто идет к психологу – слабый

А вы когда идете к врачу, вы какой? А когда к финансисту, адвокату, нотариусу? Или же когда обращаетесь за помощью к сапожнику? Задумайтесь на минуту. Иллюзия, что человек может жить в гармонии с собой при полученных психологических травмах в детстве (а они есть практически у всех людей), если, конечно, он не буддийский монах и не провел всю жизнь в медитациях, это лишь иллюзия! Психологические проблемы – а именно переживаемые человеком тяжелые эмоции тревоги, страха, отчаяния, злости, паники и т.д. – имеют даже большую важность, чем сломавшийся каблук, замороженный депозит или больная печень. Справиться самому в этих случаях намного тяжелее, а порой и просто невозможно. Поэтому не думайте, что дела вашей психики – это пустяк, во многих случаях психологические расстройства жесточайше проявляются в болезнях тела. Но об этом – в следующей статье!

«И что?..» – скажете вы. В чем же тогда, собственно, эффективность людей подобной профессии? Они ни за что не отвечают, ничего не рассказывают, а только слушают и время от времени задают совершенно непонятные вопросы! В том-то и дело, что эффективность работы психолога заключается в том, чтобы дать вам удочку и научить ловить рыбу. А решить, какие пруды и места для этого выбирать и как сделать, чтобы рыбы ловилось больше, хватит ваших собственных ресурсов. И вы не раз еще скажете спасибо за то, что профессионал помог вам открыть в себе прекрасную возможность собственными силами добиться успеха и радоваться своим достижениям. Вперед, дерзайте

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