Созерцание женской груди спасает мужчин от инфарктов

В Германии исследователи пришли к неожиданным выводам, что разглядывание женской груди мужчинам не только приятно, но и полезно для здоровья.

Выяснилось, что мужчины, которые имеют возможность регулярно видеть обнаженную женскую грудь, значительно меньше подвержены риску инфаркта или инсульта, пишет DW-World.

К тому же, согласно данным медицинского эксперимента, опубликованным в журнале The New England Journal of Medicine, десятиминутное созерцание с лихвой заменит мужскому организму полчаса физической работы или занятий спортом.



Дело в том, что сексуальное возбуждение активизирует работу сердечно-сосудистой системы и увеличивает приток крови и, следовательно, кислорода ко всем тканям организма. Вследствие этого, риск инфаркта или инсульта уменьшается на 50%. Авторы публикации также установили, что благодаря регулярному созерцанию большой женской груди среднестатистический мужчина может увеличить продолжительность жизни на 4-5 лет

health.sumy.ua