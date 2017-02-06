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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Созерцание женской груди спасает мужчин от инфарктов
    Опубликовано: 2017-02-06 23:24:07

    В Германии исследователи пришли к неожиданным выводам, что разглядывание женской груди мужчинам не только приятно, но и полезно для здоровья.

    Выяснилось, что мужчины, которые имеют возможность регулярно видеть обнаженную женскую грудь, значительно меньше подвержены риску инфаркта или инсульта, пишет DW-World.
    К тому же, согласно данным медицинского эксперимента, опубликованным в журнале The New England Journal of Medicine, десятиминутное созерцание с лихвой заменит мужскому организму полчаса физической работы или занятий спортом.


    Дело в том, что сексуальное возбуждение активизирует работу сердечно-сосудистой системы и увеличивает приток крови и, следовательно, кислорода ко всем тканям организма. Вследствие этого, риск инфаркта или инсульта уменьшается на 50%. Авторы публикации также установили, что благодаря регулярному созерцанию большой женской груди среднестатистический мужчина может увеличить продолжительность жизни на 4-5 лет

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