Исследователи из медицинской системы университета Дюка обнаружили, что никотин влияет на вкусовые рецепторы, и рассчитывают использовать эти знания в разработке анти-никотиновых средств.
«Мы изучили некоторые тайны никотина, - сказал Альбино Оливейра-Майя, доктор медицины и философии из отдела нейробиологии. – «Мы первые, кто стал исследовать вкусовые сигнальные пути вкуса, активизируемые никотином, и то, какие области мозга за них отвечают».
Периферическая нервная система, представленная нервными волокнами и нервными узлами, лежащими вне центральной нервной системы. Используя генную инженерию и измерения активности нервной системы мышей, исследователи выявили, что никотин посылает сигналы непосредственно в сенсорные системы мозга путями, подобными тем, которые передают информацию о вкусе. Эти данные дополняют сведения об эффектах никотина в выбросе допамина.
Результаты исследований Майи пересекаются с предыдущим исследованием, которое изучало людей с повреждениями в островковой доле большого мозга. Эти люди легче отвыкали от курения.
Часть островковой доли, вкусовая кора, реагирует на никотин и объединяет разнообразную периферийную информацию, создавая реакции на него. Один вкусовой путь, найденный учеными, использует никотиновый ацетилхолиновый рецептор (nAChR), который, как считалось ранее, был рецептором вкуса никотина. Связь между этими рецепторами и активностью островковой доли помогла найти периферийную тропу белка Trpm5, которая заставляла животных ощутить вкус горечи. Мыши с отключенной тропой Trpm5 не различали некоторые вкусы, однако реагировали на никотин.
«Раствору никотина мыши предпочли простую воду, предполагая, что они по-прежнему смогут ощутить горечь», - сказал Оливейра-Майя.
Тогда ученые измерили уровень активности нервов в анастомотическая ветвь (ушного ганглия) с барабанной струной, которая является ветвью лицевого нерва и отвечает за вкусовые рецепторы языка. Они обнаружили, что их активность возрастала, если мыши ощущали никотин языком.
Используя вещества, блокирующие никотиновый ацетилхолиновый рецепторы, можно будет изменить восприятие сигаретного дыма, говорят ученые