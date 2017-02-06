Никотин влияет на вкусовые рецепторы

Исследователи из медицинской системы университета Дюка обнаружили, что никотин влияет на вкусовые рецепторы, и рассчитывают использовать эти знания в разработке анти-никотиновых средств.



«Мы изучили некоторые тайны никотина, - сказал Альбино Оливейра-Майя, доктор медицины и философии из отдела нейробиологии. – «Мы первые, кто стал исследовать вкусовые сигнальные пути вкуса, активизируемые никотином, и то, какие области мозга за них отвечают».



Периферическая нервная система, представленная нервными волокнами и нервными узлами, лежащими вне центральной нервной системы. Используя генную инженерию и измерения активности нервной системы мышей, исследователи выявили, что никотин посылает сигналы непосредственно в сенсорные системы мозга путями, подобными тем, которые передают информацию о вкусе. Эти данные дополняют сведения об эффектах никотина в выбросе допамина.



Результаты исследований Майи пересекаются с предыдущим исследованием, которое изучало людей с повреждениями в островковой доле большого мозга. Эти люди легче отвыкали от курения.

Часть островковой доли, вкусовая кора, реагирует на никотин и объединяет разнообразную периферийную информацию, создавая реакции на него. Один вкусовой путь, найденный учеными, использует никотиновый ацетилхолиновый рецептор (nAChR), который, как считалось ранее, был рецептором вкуса никотина. Связь между этими рецепторами и активностью островковой доли помогла найти периферийную тропу белка Trpm5, которая заставляла животных ощутить вкус горечи. Мыши с отключенной тропой Trpm5 не различали некоторые вкусы, однако реагировали на никотин.

«Раствору никотина мыши предпочли простую воду, предполагая, что они по-прежнему смогут ощутить горечь», - сказал Оливейра-Майя.

Тогда ученые измерили уровень активности нервов в анастомотическая ветвь (ушного ганглия) с барабанной струной, которая является ветвью лицевого нерва и отвечает за вкусовые рецепторы языка. Они обнаружили, что их активность возрастала, если мыши ощущали никотин языком.

Используя вещества, блокирующие никотиновый ацетилхолиновый рецепторы, можно будет изменить восприятие сигаретного дыма, говорят ученые

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