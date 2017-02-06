Красота: в глазах смотрящего

Секрет поразительного воздействия младенцев на женщин прост – все дело в гормональном фоне.

В Университете Святого Эндрью в Великобритании (St Andrews University) провели эксперимент, задачей которого было выяснить – как мужчины и женщины разного возраста реагируют на внешность младенцев.



Оказалось, что для женщин в возрасте до 51 года привлекательность младенцев выражается в пухлых щечках, большом лбе, больших круглых глазах и носе пуговкой. Мужчинам же сложно определить, привлекательный ребенок или нет.



А вот уже в возрасте 53-60 лет даже женщинам становится так же, как и мужчинам, непросто отличить милого малыша от любого другого.



Все это дало ученым основание полагать, что все дело здесь – в уровне женских репродуктивных гормонов. Доктор Рейнер Шпенгельмейер (Reiner Sprengelmeyer) поясняет: «Нам удалось выяснить, что наиболее чувствительны к привлекательности новорожденных и восприимчивы к их чертам – женщины в возрасте между 19 и 26 и между 45 и 51 годами". Поскольку средним возрастом для наступления менопаузы является 51 год, все это заставляет думать, что в данном случае решающим является уровень репродуктивных гормонов. Для того, чтобы выяснить это, в ходе исследования проводили сравнение того, как реагируют на младенцев женщины одного возраста, принимающие и не принимающие оральные контрацептивы. Выяснилось, что женщины в предменопаузальном периоде и те, которые принимают оральные контрацептивы с высоким содержанием гормонов на самом деле гораздо более чувствительно реагируют на детские черты лица.

health.sumy.ua