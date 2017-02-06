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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Учёные объяснили, почему нестабильный режим сна ухудшает здоровье
    Опубликовано: 2017-02-06 19:04:43

    Врачи давно заметили ассоциацию между расстройствами режима сна и плохим здоровьем, но точная причина этой связи не была понята.

    Теперь американские учёные Case Western Reserve University в Кливленде установили, что продолжительность сна связана с изменениями в уровнях веществ цитокинов, играющих важную роль в регулировании воспалительных процессов в организме. Таким образом чем меньше часов сна получает наш организм, тем выше становится риск развития хронических заболеваний, заключили медики.

    В исследовании принимали участие 614 человек. Анализы крови показали, что каждый дополнительный час сна приводил к 8-процентному росту концентраций С-реактивного белка /CRP/ и на 7% повышал уровни интерлейкина-6 /IL-6/ - двух воспалительных медиаторов. В противовес, каждый час уменьшения продолжительности сна на 8% повышал альфа-фактор некроза опухоли - другого провоспалительного цитокина.

    Клиницисты объясняют, что эти открытия доказывают опасность как короткого /5-6 часов/, так и продолжительного /более 10 часов/ ночного сна, поскольку при этом повышается вероятность ишемической болезни сердца, диабета, ожирения и преждевременной смерти. Стресс и частые перепады настроения также могут оказать непосредственное влияние на количество цитокинов в крови, добавляют терапевты

    health.sumy.ua

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