Выразительные глаза: советы

Сверкающие и выразительные глаза – лучшее украшение женщины. Они выражают наши чувства, наши треволнения, наш духовный мир. Впрочем в результате неблагоприятной экологической обстановки, дыма, ветра, длительной работы за компьютером или же просмотра телепередач глаза покупают уставший вид, сияние их исчезает, веки краснеют и припухают, образуются морщинки… Ванночки для глаз.



Ванночки для глаз - средство, устраняющее утомление и воспаление глаз. В стакан наливают отвар ромашки, петрушки, мяты и черного чая. Приложите тесно к глазу стаканчик, запрокиньте голову и в этом положении открывайте и закрывайте глаз, повторяя 8-10 раз. В последствии ванночек подсушите кожу и нанесите легкими постукивающими движениями жирный крем. Компрессы из ромашки, мяты, укропа или же петрушки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Компрессы из ромашки, мяты, укропа или же петрушки оказывают успокаивающее, освежающее и противовоспалительное эффект. Лекарственное растение проварите, процедите и намоченный в теплом отваре ватный тампон наложите на закрытые глаза. Тампоны обязаны покрывать глаза от век до скуловых костей. Время воздействия 1-2 минуты, в последствии чего вновь следует намочить в теплом отваре ватный тампон. Повторите процедуру 3-4 раза. В конце наложите прохладный компресс, кожу подсушите и после чего нанесите слой жирного крема. Мешки под глазами.

При мешках под глазами могут помочь маски из петрушки и картофеля. Из петрушки – свежие зеленые листья петрушки нарежьте очень мелко. Наложите на мешочки под глазами и припухшие веки, покройте влажными ватными тампонами и оставьте на 10-15 минут. Из картофеля – мелко натертый картофель наложите на закрытые глаза.

Мелко нарезанные стебли и листья петрушки (1 ч.л.) размешать со сметаной (2 ч.л.) Маску нанести на припухшие веки и мешки под глазами и оставить на 20-30 минут. В последствии этого лицо следует вымыть холодной водой и нанести крем. Примочки для глаз.

Сделайте контрастные горяче-холодные примочки из шалфея: 1 ч.л. залейте половиной стакана крутого кипятка, отварите 5 минут на слабом огне, процедите. Попеременно накладывайте на веки ватные или же марлевые тампоны, смачивая их то в горячем, то в холодном растворе. Заканчивайте, как практически постоянно, прохладным. Можете заменить шалфей чайной заваркой. Крем для воспаленных век.

В случае если ваши веки выглядят воспаленными, смазывайте их утром и вечером питательным лечебным кремом с ромашкой, приготовленным в домашних условиях. Он несомненно поможет избавиться от позорных симптомов. Возьмите 25 г всякого жирного крема, коим обыкновенно используете, или же сливочного масла, смешайте с 10 мл настоя ромашки или же липового цвета и 5 мл касторового масла. Тщательнейшим образом разотрите эту смесь до однородной массы, и она готова к применению. Утром наносите крем на чуть увлажненную кожу незамедлительно в последствии умывания, а вечером сначала протрите глаза настоем ромашки или же липового цвета, и лишь после чего наносите крем. Ячмень.

Ячмень лечат в начальной стадии с помощью прохладных компрессов из отвара ромашки, а на больше поздней стадии – путем наложения страстных масок из льняного семени. Длинные и густые ресницы.

В случае если неустанно расчесывать ресницы с помощью особой щеточки, коию перед этим опускать в смесь из равных количеств касторового масла и рома, то они вскоре станут длинными и густыми.

Для темных глаз более подходит черная тушь, для коричневых глаз цвета – коричневая или же зеленая, для синих – синяя, а для зеленых – зеленая

health.sumy.ua