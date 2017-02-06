Курение приводит к депрессии Опубликовано: Обнаружена еще одна причина, из-за которой несовершеннолетним стоит воздержаться от курения. Биологи Университета Флориды обнаружили, что те, кто курит в подростковом возрасте, впоследствии чаще страдают от депрессий. Этот вывод был сделан после серии опытов на крысах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Эксперименты показали, что никотин ввергает молодых грызунов в депрессивное состояние и лишает их удовольствия от жизни. По мере взросления, подобные крысы были более подвержены воздействию стрессов и, в целом, демонстрировали более нестабильное поведение. Более того, оказалось, что даже однократное воздействие никотина (крысы его получали путем инъекций) оказывает долговременный эффект.



Исследователи также смогли вернуть крыс, которые в юности получали никотин, к нормальной жизни, используя антидепрессанты и инъекции того же никотина. Любопытно, что крысы, впервые получившие никотин во взрослом возрасте, подобных проблем не испытывали.



Авторы исследования считают, что таким образом экспериментально доказано, что никотин каким-то образом оказывает серьезное и долговременное воздействие на развитие юного головного мозга (вне зависимости - крысы и человека). Детальное описание исследования опубликовал журнал Neuropsychopharmacology health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.