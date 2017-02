10 продуктов, которые делают человека красивее Опубликовано: You are what you eat - говорят американцы. Вы должны есть то, что будет делать вас красивее, пишет в своей книжке под названием "The Beauty Diet" ("Диета для красоты) доктор Lisa Drayer (Лиза Драйер). В ней она рассказывает о продуктах, богатых "бьюти-нутриентами" (веществами, делающими нас красивыми).

1. Устрицы. Отличный источник цинка, который требуется нашей коже для восстановления и для образования коллагена. Также они содержат кальций, который нужен для костей, зубов и красивых волос.

2. Лосось. Богат жирными кислотами омега-3, которые делает нашу кожу более эластичной. А также содержит астакстантин - антиоксидант, который в 100 раз сильнее, чем витамин E.

3. Киви. Богат витамином C, который нужен для производства коллагена, а также для поддержания здоровья кожи. Еще одно полезное свойство - высокие дозы витамина С приводят к уменьшению морщин.

4. Черника. Это отличный антиоксидант, который содержит витамин С, а также антоцианы, которые помогают защитить кожу и кровяные сосуды.

5. Сладкий картофель (батат). Считатется, что этот овощ очень богат полезными веществами. Он содержит белок, сложные углеводы и витамины. Например, бета-каротин, помогающий защитить кожу от морщин.

6. Обезжиренный йогурт. Нужен для здоровья волос, зубов и костей. Богат протеином, витаминами, кальцием, бактериями и витаминами.

7. Томат. Отличный источник ликопена, который является превосходным антиоксидантом.

8. Шпинат. Содержит альфа-липоевую кислоту, лютеин и зеаксантин. Липоевая кислота помогает приостановить признаки старения. Лютеин и зеаксантин нужны для здоровья глаз.

9. Черный шоколад. Богат антиоксидантами, пмогает защитить нашу кожу от вредных лучей солнца.

10. Грецкий орех. Содержит жирные кислоты омега-3