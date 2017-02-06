Что салоны красоты предлагают мужчинам

Прошли те времена, когда сильный пол вовсю оправдывал свою неухоженность расхожей фразой «мужчина обязан быть чуть красивее обезьяны» Мужчины заявили о своем праве быть привлекательными. На радость нам, женщинам. Вокруг появляется все более стильных метросексуалов и просто мужчин, доставляющих себе наслаждение уходом за своим телом.



Московские салоны красоты, коих некоторое количество тысяч, предоставили следующую статистику – в данный момент их услугами использует каждый восьмой москвич мужского пола. В Лондоне досужие статисты подсчитали, что Тони Блэр расходует на косметику более средств, чем среднестатистическая жительница Туманного Альбиона. Спрос рожает предложение, косметические компании выпускают большое колличество продукции специально для мужчин. К тому же салоны красоты расширяют сферу деятельности. Итак, что они имеют все шансы предложить?



Для начала, это маникюр и педикюр – процедуры, на коие по странным причинам современные российские мужчины отваживаются нечасто. Так как за границей заботиться об элементарной гигиене рук и периодически делать маникюр – то же самое, что профилактические походы к стоматологу. К тому же в России мужчины начисто забыли о маникюре лишь в начале двадцатого века. Не забывайте, что не так давно «думать о красе ногтей» было делом естественным.



К счастью, все чаще мужчины вспоминают о собственной фигуре. Кроме занятий в тренажерном зале рекомендуется наведываться в салоны красоты на массаж и иные методы борьбы с лишним весом. Более известный из них – микротоковая терапия, когда к телу прикрепляются электроды, по коим проходят микротоки. И живот подтянется, и мышцы придут в норму.

Обертывания тоже перестали быть удовольствием исключительно для женщин. Многие салоны красоты предлагают обертывания для мужчин. Как правило лечебными грязями и водорослями. Кожа насыщается микроэлементами и минералами, происходит бездонный пилинг, клетки освобождаются от шлаков, снабжаются кислородом и избавляются от усталости. Исцеляется позвоночник, уходят боли в спине и ревматизм.

Процедура обертывания для мужчин немногим отличается от дамского аналога. Разве что в антицеллюлитных масках, массажах и спреях они не нуждаются. Но вечер удовольствия – гарантирован. Это и сауна, и гидромассажная ванна, и пилинг, и массаж на татами, и чаепитие. Такое не незамедлительно забывается, мужчина будет в восторге, а его преобразившийся наружный вид будет подлинным сюрпризом для любимой женщины.

Уход за лицом намного менее востребован, чем уход за телом. В прейскурантах салонов красоты – массаж, увлажняющие и питательные маски, чистки, курсы лечения проблемной кожи. Все это прекрасно знакомо женщинам, разве что составы косметических средств разняться. Мужская косметика учитывает все особенности мужской кожи – и высокий кислотный баланс, и волосяной покров, и чувствительность.

Но несмотря на все вышесказанное между мужчин за сорок очень востребованы омолаживающие процедуры. Это и маски, стягивающие и разглаживающие кожу. При регулярном использовании кожа подтягивается, мышцы укрепляются. Но стоит забросить процедуры, и тонус со временем исчезнет. Больше долговременный эффект дают инъекции и, само собой, операции. Салоны красоты же, как правило, ограничиваются масками.

Стоит заметить, что при всем при всем при этом в большинстве своем мужчины в высшей степени неохотно переступают порог салона красоты. Чуткие косметологи, парикмахеры, массажисты и прочие эксперты прекрасно осознают эту застенчивость и создают все условия чтобы не спугнуть покупателя. В следствии этого обслуживание мужчины-клиента нередко на уровень выше, чем женщины.

И хотя в данный момент психологи заявляют, что мода на метросексуалов скоротечна и уже близится к своему завершению, это не значит, что ухаживать за собой мужчинам более не надо. Быть привлекательным – модно практически постоянно. А уж очевидные достоинства притягательного наружного вида мужчинам расписывать не нужно

health.sumy.ua