Хотдоги провоцируют рак у детей

У детей, которые регулярно употребляют в пищу обработанное мясо, такое как бекон и хот-доги, увеличивается риск лейкемии, в то время как соевые продукты и овощи защищают организм от этой формы рака.



Исследование, в котором принимали участие 515 детей и подростков, среди которых были пациенты с остро формой лейкемии, показало, что у тех, кто ел обработанное мясо более одного раз в неделю, риск лейкемии был на 74% выше по сравнению с теми, кто редко употреблял такие продукты.

То же самое исследование показало, что у детей, которые часто едят овощи и соевые продукты, риск лейкемии снижается на 50%, пишет eurolab

health.sumy.ua