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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хотдоги провоцируют рак у детей
    Опубликовано: 2017-02-06 07:24:22

    У детей, которые регулярно употребляют в пищу обработанное мясо, такое как бекон и хот-доги, увеличивается риск лейкемии, в то время как соевые продукты и овощи защищают организм от этой формы рака.


    Исследование, в котором принимали участие 515 детей и подростков, среди которых были пациенты с остро формой лейкемии, показало, что у тех, кто ел обработанное мясо более одного раз в неделю, риск лейкемии был на 74% выше по сравнению с теми, кто редко употреблял такие продукты.

    То же самое исследование показало, что у детей, которые часто едят овощи и соевые продукты, риск лейкемии снижается на 50%, пишет eurolab

    health.sumy.ua

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