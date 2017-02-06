Похудеть поможет вишневое варенье

Вишневое варенье и вареники с вишней оказались не только вкусным лакомством, но и поддержкой сердечного здоровья, а также защитой от артрита и подагры. Ученые выяснили, что повышенное потребление вишни в любом виде - свежие, мороженые, сушеные ягоды, сок, компот или варенье - позволит уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Кроме понижения уровня холестерина в крови и снятия воспаления, ягода позволяла сокращать жиры в теле и избавляться от лишнего веса.

В исследовании Мичиганского университета (США) лабораторных крыс, имеющих ожирение и сердечные проблемы, кормили большим количеством вишни. По окончании 12-недельного эксперимента биологи заметили у животных 14-процентное уменьшение брюшного жира - один из основных факторов сердечно-сосудистого воспаления, и 11-процентное уменьшение холестерина.



Кроме того, антиокислительные свойства вишни помогали запретить действие двух маркеров сердечного воспаления - на 40% удалось предотвратить активность маркера ТНФ-альфа и на 31% интерлейкина-6. Прямой антивоспалительный эффект вишни был зафиксирован именно на этих двух генетических соединениях.

Вишня содержит мощные антиоксиданты под названием антоцианины, которые придают ягоде ее яркий, богатый красно-бордовый цвет. Именно эти вещества могут обеспечить сердечную защиту и в том числе облегчить боль от артрита и подагры, заключают кардиологи.

health.sumy.ua