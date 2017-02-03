Мошенничество в интернете: как распознать фишинговый сайт?

Согласно статистическим данным, более половины всех безналичных операций проводится именно в интернете. И тут открывается огромный простор деятельности для мошенничества в сети, одним из самых распространенных вариантов которого является именно фишинг.

Что такое фишинг?

Этот термин происходит от английского слова fishing — «рыбалка». При этом отличить сайт подделку отличить сайт подделку достаточно сложно с первого взгляда. То есть фишинговый сайт (поддельный сайт) в буквальном смысле поймает вас на крючок.

Фишинговые сайты — это сайты-подделки, которые дублируют оригинальные сайты известных на рынке компаний или популярных платежных систем (мобильные операторы, банки, социальные сети, сайты объявлений, известные порталы и т.п.). На первый взгляд, кажется, что эти ресурсы предоставляют вполне реальные услуги, такие как пополнение мобильного счета, карты, перевод денежных средств, обмен валют и т.п. Но, на самом деле, услуги эти несуществующие, а деньги в конечном итоге вы переводите на закрытые счета мошенников.

Как распознать фишинговый сайт и не попасться «на крючок»?

Распознать фишинговый сайт навскидку сложно, так как визуально он может ничем не отличаться от оригинального. Самое главное — нужно быть предельно внимательным, когда где-либо требуется вводить личную информацию (логины или пароли, данные банковской карты, свои личные данные и прочее). Есть также несколько важных показателей, по которым точно можно отличить сайт подделку.

- Домен страницы (в адресной строке браузера наверху страницы) в обязательном порядке должен начинаться с «https\», а не с «http\». О защищенном соединении с сайтом свидетельствует также зеленый символ замочка перед адресом.

- Домен должен быть национального уровня, например, «.ru» или «.ua».

- Если вы замечаете, что при переходе на другую страницу сайта появляются явные различия в адресной строке, например, в названии, это может означать, что переход был совершен на мошеннический сайт.

- Ну, и, конечно же, стоит обращать внимание на невероятные и нереальные предложения, такие как нулевые комиссии (ни одна платежная система не работает без этого) и прочее.

Будьте внимательны к таким нюансам, и надеемся, что эти рекомендации помогут вам не попасться «на удочку» фишинговых сайтов, так как именно такой вид мошенничества в сети сегодня наиболее всего распространен.