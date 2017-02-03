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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Финбанк принял решение о самоликвидации
    Опубликовано: 2017-02-03 15:00:51

    Сумма обязательств банка составляет 490,26 млн грн, величина активов – 650,77 млн грн.

    Внеочередное собрание акционеров ПАО Финбанк 1 февраля 2017 г. приняло решение о самоликвидации финансового учреждения. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

    Данное решение поддержали 93,48% голосов акционеров, акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.

    Акционеры Финбанка также обратились к Национальному банку Украины с просьбой предоставить согласие на ликвидацию.

    Указано, что общая сумма обязательств банка по состоянию на 01 февраля 2017 г. составляет 490,26 млн грн, общая величина активов - 650,77 млн грн. Таким образом сумма, которая может остаться после удовлетворения требований кредиторов и будет распределена между акционерами ожидается в размере 160,5 млн грн.

    Отметим, что по данным НБУ ключевым акционером Финбанка является Александр Грановский, контролирующий 79,65% акций. По данным СМИ, бизнес-партнером является бизнесмен Борис Кауфман, принадлежащий которому Платинум Банк в январе 2017 г. отнесен НБУ к категории неплатежеспособных.

    Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью ЛІГА.net заявила, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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