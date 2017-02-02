США поддерживают территориальную целостность Украины − Ельченко Опубликовано: Постпред Украины при ООН сообщил, что Порошенко возможно посетит дебаты Совета безопасности ООН в США 21 февраля.



Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил после встречи со своей американской коллегой Никки Хейли, что США полностью поддерживают территориальную целостность Украины, передает РИА Новости.



"Она (Хейли) подтвердила базовые моменты политики США в отношении Украины: они полностью поддерживают территориальную целостность страны и они полностью против того, как Россия поступает с восточной частью Украины", − отметил Ельченко.



Также он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко может совершить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе 21 февраля.



"Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить", − рассказал журналистам украинский дипломат о возможном визите Порошенко в США.



По словам Ельченко, есть вероятность, что глава государства приедет на дебаты Совета Безопасности ООН 21 февраля по конфликтам в Европе, но это пока не решено. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.