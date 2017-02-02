Чистая прибыль Facebook в 2016 году увеличилась на 177% Опубликовано: По итогам 2016 года выручка компании составила 27,64 миллиарда долларов, а чистая прибыль − 10,22 миллиарда долларов.



Компания Facebook отчиталась о финансовых показателях за прошедший квартал и весь 2016 год.



Выручка компании по итогам четвертого квартала 2016 года составила 8,81 миллиарда долларов, что на 51% больше в сравнении с тем же кварталом 2015 года.



При этом чистая прибыль Facebook составила 3,57 миллиарда долларов, что на 128% больше, чем прибыль в четвертом квартале 2015 года.



По итогам 2016 года выручка компании составила 27,64 миллиарда долларов, а чистая прибыль − 10,22 миллиарда долларов.



Таким образом, в сравнении с 2015 годом, чистая прибыль Facebook увеличилась на 177%.



Кроме того, среднее число пользователей, которые ежедневно заходили в соцсеть в декабре, составило 1,23 миллиарда человек. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 18%. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.