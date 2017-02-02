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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чистая прибыль Facebook в 2016 году увеличилась на 177%
    Опубликовано: 2017-02-02 16:30:13

    По итогам 2016 года выручка компании составила 27,64 миллиарда долларов, а чистая прибыль − 10,22 миллиарда долларов.
     
    Компания Facebook отчиталась о финансовых показателях за прошедший квартал и весь 2016 год.
     
    Выручка компании по итогам четвертого квартала 2016 года составила 8,81 миллиарда долларов, что на 51% больше в сравнении с тем же кварталом 2015 года.
     
    При этом чистая прибыль Facebook составила 3,57 миллиарда долларов, что на 128% больше, чем прибыль в четвертом квартале 2015 года.
     
    По итогам 2016 года выручка компании составила 27,64 миллиарда долларов, а чистая прибыль − 10,22 миллиарда долларов.
     
    Таким образом, в сравнении с 2015 годом, чистая прибыль Facebook увеличилась на 177%.
     
    Кроме того, среднее число пользователей, которые ежедневно заходили в соцсеть в декабре, составило 1,23 миллиарда человек. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 18%.

    Инф. korrespondent.net

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