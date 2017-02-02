НБУ до конца года планирует проверить все обменники в Украине

На 1 января генеральные лицензии на проведение валютообменных операций имели 30 небанковских финучреждений и Укрпочта.

Национальный банк Украины (НБУ) за полгода провел 362 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений и планирует к концу года охватить проверками всю территорию Украины. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Среди нарушений - отсутствие в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность пункта, включая копии приказов, постановлений и лицензий, а также отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность.

НБУ уточняет, что проводил проверки в Киеве и Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

"Иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывает обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Нацбанк напомнил, что на 1 января генеральные лицензии на проведение валютообменных операций имели 30 небанковских финучреждений и Укрпочта.

ЛIГАБiзнесIнформ