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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Россияне прокомментировали обстрел украинского самолета
    Опубликовано: 2017-02-02 14:00:08

    В ЧФ РФ заявили, что стреляли из "сигнального" пистолета, чтобы предотвратить столкновение самолета с вышкой.

    В штабе Черноморского флота РФ заявили, что не обстреливали транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины, а произвели 4 выстрела из сигнального пистолета, чтобы самолет не столкнулся с вышкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба ЧФ РФ.

    "Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 - абсолютная ложь. Сегодня утром в период 11.30 - 12.00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море", - сказал собеседник агентства.

    При этом, по словам представителя ЧФ РФ, во время второго захода Ан-26 охранник буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета, якобы чтобы предотвратить столкновение самолета с мачтой вышки.

    "Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", - заявил собеседник агентства.

    Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.

    По его словам, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

    "После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие - последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", - отметил Полторак.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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