Что означает боль в спине

50% людей старше 20 лет и 80% старше 40 лет испытывают проблемы с позвоночником, самая частая из которых - остеохондроз, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Однако стоит иметь ввиду, что болевые ощущения в области спины могут вызывать более 30 разных болезней, предупреждает КП. О том, какие проблемы со здоровьем могут сигналить о себе болями в позвоночнике, рассказывает врач-вертебролог, к. м. н. Игорь Борщенко.

От чего может быть боль в позвоночнике

Грудной отдел

Шейно-грудной радикулит. Радикулит - поражение корешков спинномозговых нервов при сдавлении или воспалении.

Также боль в грудной отдел может отдаваться от больного сердца при стенокардии. Тогда это обычно сопровождается слабостью, одышкой при физнагрузках. Эта боль, как правило, нарастающая, ноющая, ослабевает после приема валидола или валокордина.

Нередко жгучая боль в этом отделе возникает при проблемах с пищеварением (язве задней стенки желудка, при панкреатите - такие боли чаще опоясывающие).

Если боль в спине появилась после сильной простуды, вы подкашливаете, возможно, ее причина - бронхит или застойная пневмония (при ней может не быть повышенной температуры).

Тазовый отдел

Пояснично-крестцовый радикулит, который проявляется болями в нижнем отделе спины (люмбаго) и ногах - чаще по задней поверхности бедра и голени.

Радикулит часто сочетается с невритом седалищного нерва (ишиасом), при котором сильное ощущение слабости в ногах.

Также боль может создаваться заболеваниями мочеполовой системы.

Поясница

Остеохондроз поясничного отдела и радикулит - самые частые причины.

Но во многих случаях боли могут провоцироваться больными почками, мочевым пузырем, яичниками у женщин и предстательной железой у мужчин. Сопутствующие симптомы: дискомфорт при мочеиспускании, может быть повышенная температура.

Так что никогда не лечите «прострелы» в пояснице самостоятельно, сначала пройдите обследование (рентген, УЗИ, анализы крови и мочи).

Шейный отдел

Шейный остеохондроз. Если запустить, чревато головными болями в области затылка и висков, хроническая усталость, гипоксия сосудов мозга, снижение памяти, повышение давления - артериального и внутричерепного и падение зрения.

Воспаления лимфоузлов после недолеченных ангин и простуд. Обычно увеличенные лимфоузлы на шее и за ушами несложно определить на ощупь.

Миозит (воспаление мышц) и шейная невралгия, если шею продует на сквозняке и холоде. При них обычно острая боль пронзает при повороте головы.

Копчик

Тупые и ноющие боли могут долго сохраняться после ушиба. Ведь всем знакомо ощущение, когда, поскользнувшись, с размаху приземляешься «пятой точкой».

Жгучие, приступообразные боли, не дающие ни сесть, ни лечь по-человечески, говорят о невралгии седалищного нерва (ишиасе).

Как узнать о здоровье позвоночника?

Если вам неизвестна причина болезни, лучше не лечить спину самостоятельно. Горячие ванны, перцовые пластыри, согревающие мази и даже массаж могут оказать медвежью услугу при воспалениях внутренних органов, опухолях, грыжах.

Сначала сходите на прием к ортопеду-травматологу или хорошему мануальному терапевту.

Желательно также сделать первичные анализы крови и мочи, рентгенограмму и электромиограмму (исследование показывает, есть ли где-то ущемление нерва). В сложных случаях назначают компьютерную томографию (КТ).

Что взять с собой на дачу и в турпоход

Самые частые «дачные» проблемы с суставами и спиной - это растяжения мышц, спондилез и приступы радикулита - от усердия. Так что аптечку лучше пополнить заранее и положить в нее:

Обезболивающие и противовоспалительные средства на основе парацетамола (его можно принимать до 2 граммов в день), ибупрофена, диклофенака (вольтарен), комбинированные анальгетики. Все эти лекарства не лучшим образом действуют на слизистую желудка, так что принимайте их только после еды.

Мази с гепарином - от отеков. Наносить их на больные суставы лучше вечером. Усталость хорошо снимают мази с конским каштаном и экстрактом зеленого чая.

Рассасывающие мази и гели типа троксевазина.

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