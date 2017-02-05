Как можно увеличить размер груди, не обращаясь к пластическим хирургам

Пышная грудь красивой формы - одна из главных достоинств женщины. Тем, кого природа щедро наградила, необходимо заботиться и поддерживать красоту груди. Женщины, недовольные своим размером, задаются вопросами: от чего зависит размер груди?

Некоторые девушки считают, что грудь можно "нарастить" с помощью специальной диеты. Среди мужчин бытует мнение, что форма и размер груди влияют на сексуальную активность и темперамент женщины.

Размер молочной железы у женщины обусловлен генетическими факторами. Если у матери грудь была небольшая, то и у дочери не будет пышных форм. Хотя, следует учесть генетику женщин по отцовской линии. Если по линии отца были грудастые барышни, есть шанс, что девочка унаследует от них пышную грудь. Но, как отмечают генетики, наследование этого признака по женской линии со стороны отца происходит реже.

Прямой зависимости между сексуальной активностью женщины и размером ее груди не существует, - это миф, также как и то, что если есть капусту и пить отвар шишек хмеля, грудь вырастет большая. Не существует диет, от которых грудь растет, - это самообман, хотя, конечно, те, кто в это верят, видят результаты своих усилий, но все это объясняется психологической установкой: когда человек во что-то искренне верит, он обязательно это увидит.

В молочной железе есть жировая ткань, и при общей прибавке в весе грудь увеличивается, при похудении - уменьшается в первую очередь. Диеты отрицательно сказываются на размере и форме груди. Пышный бюст провисает, маленькая грудь становится еще меньше.

Однако, "диета" для груди, все-таки существует. Если вы хотите увеличить грудь, вам придется поправиться. Каждый набранный килограмм веса повышает на 20 грамм вес груди. И наоборот, если вы похудели на 10 кг, то и каждая грудь похудеет примерно на 200 г. Если учесть, что "среднестатистическая" грудь весит приблизительно 400 г, то понятно - грудь повиснет.

Поэтому худеть надо постепенно, а грудь регулярно подкармливать. Например, так: перед сном съесть 30 г курицы или рыбы и запить соком из одного апельсина. Немного белка и витаминный "удар" способствуют увеличению количества коллагена, и, следовательно, помогают процессу омоложения соединительных тканей. Кроме того, ежедневно выпивайте не меньше двух литров воды, чая из трав, свежих соков, разбавленных водой.

Занятия спортом оказывают влияние, но не на размер, а на форму груди за счет развития большой грудной мышцы, которая находится позади молочной железы и служит ей как бы фундаментом.

Вот несколько упражнений, направленных на придание тонуса груди.

1. Сцепление пальцев рук. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите согнутые в локтях руки на уровень лица. Крепко сцепите пальцы рук. Затем резкими движениями пытайтесь развести руки в стороны. Упражнение повторить 10-12 раз.

2. Лежа на спине, вытяните руки вверх, соединяя гантели параллельно друг другу, локти слегка согнуты (руки напоминают полукруг). Разведите гантели в стороны, при этом мизинцы рук должны смотреть точно вниз, чтобы гантеля опускалась перпендикулярно полу (вдох), затем медленно верните руки в исходное положение (выдох). Повторить 8-12 раз.

3. Отжимания. Стоя на коленях, или на носках (в зависимости от уровня подготовленности) в упоре лежа, руки на ширине плеч, ладони смотрят вовнутрь под углом 45 градусов, отжаться от пола 8-15 раз.

После упражнений - в душ! Холодный душ не только улучшает кровообращение и укрепляет сосуды, но и делает грудь упругой. Кстати, груди вообще противопоказана высокая температура: она провоцирует дряблость кожи. Любительницам попариться нужно иметь это в виду.

Как показывают опросы, 90% молодых женщин сегодня готовы прибегнуть к пластической операции в надежде обрести красивую грудь. Возраст пациенток от 16 лет, при этом девушки от 16-18 лет обязаны получить разрешение у родителей, и часто их мамы их в таком решении поддерживают.

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