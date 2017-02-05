5 мифов о сне и бессоннице

Человек тратит на сон треть жизни, и ни для кого не секрет, что без сна мозг не может нормально функционировать, но в то же время практически никто не знает, почему все-таки мы спим, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

И еще более интересным и странным является тот факт, что многие из нас вообще не могут уснуть. 35 миллионов американцев страдают хронической бессонницей, и уже в 2006 году было потрачено 20 миллионов долларов на исследование этой проблемы (что сравнимо с 123 миллионами долларов, потраченными на рекламу снотворного Амбиен).

За шесть лет автор, профессор и просто человек, страдающий бессонницей на протяжение всей жизни, Гейл Грин (Gayle Greene) в процессе исследования и написания книги "Insomniac" изучила практически всю доступную информацию о сне и его отсутствии. И вот пять основных мифов о том, как мы закрываем глаза и почему.

1. Человеку нужно спать восемь часов в сутки: существует множество способов сна и несколько культур, которые спят по восемь часов в сутки, как и мы. В других местностях, таких как Бали и Новая Гвинея, люди засыпают и просыпаются, когда чувствуют в этом потребность, спят в основном днем и встают чаще ночью. До наступления эры промышленности многие жители Западной Европы делили ночь на "первый сон" и "второй сон". Они ложились спать сразу после захода солнца, спали 4 часа, затем один или два часа бодрствовали, в это время они могли писать, молиться, курить, размышлять о снах, заниматься сексом и даже ходить в гости к соседям, после чего следовал "второй сон". В действительности, существуют доказательства, что это единственный принцип организации сна, который наиболее соответствует нашим врожденным суточным ритмам.

2. Сон - это не просто физическая особенность: сон - это биологическая, физиологическая система, сходная с сердечно-сосудистой, нервной системой и т.д. Как и другие системы, системы сна у разных людей различны (у одних - слабые, у других - сильные), и кроме того, с возрастом они могут изнашиваться и ослабевать.

3. У животных нет проблем со сном: своего рода инсомния встречается и у животных и даже у насекомых. С технической точки зрения, инсомния - это жалоба, а так как животные не могут пожаловаться, наличие инсомнии у них сложно определить. Но ученые университета Вашингтона вывели "малоспящих дрозофил", которым было свойственно поведение полуночников. И каков результат? Постепенно мушки теряли равновесие и память, они не могли учиться.

4. Засыпание - это постепенный процесс. Вовсе нет. У многих людей сон включается и выключается как свет. Но у полуночников и нарколептиков, этот переключатель практически не работает. Вместо этого они находятся как бы посередине - наполовину бодрствуют, наполовину спят.

5. Чем меньше спишь, тем больше калорий теряешь. В принципе, да, но сокращение времени для сна, вряд ли, поможет вам сбросить вес. Отсутствие сна подавляет наши естественные вещества, отбивающие аппетит, и способствует выработке веществ, усиливающих аппетит, приводя к увеличению веса.

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