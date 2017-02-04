Почему опасно голодать

О пользе разгрузочных дней мы писали не раз, рассказывали о том, как грамотно худеть и правильно питаться

Сегодня наш консультант к. м. н., врач-диетолог Марина Копытько расскажет, кому нельзя голодать ни в коем случае и чем могут грозить несколько дней без еды.

- Голодание как способ похудеть - далеко не лучший выбор, - предупреждает наш эксперт. - Гораздо полезнее и эффективнее будет низкокалорийная диета или те же разгрузочные дни. Голодание назначают с лечебными целями и очень редко тем, кому нужно сбросить вес. Только при гипоталомическом ожирении (когда вместе с нарастающим весом на теле появляются многочисленные растяжки). В основном голодание эффективно при болезнях сердечно-сосудистой системы, аллергии (кожа очищается), болезнях органов дыхания, пищеварения и пр. Но ни в коем случае нельзя голодать самостоятельно! Иначе такими бесконтрольными действиями можно навсегда загубить организм.

Что происходит в организме

По большому счету один голодный день - это неплохо. Через 24 часа после прекращения «поставок» еды, то есть глюкозы, витаминов, углеводов и белков, гипоталамус начинает бить тревогу и резко активизировать адаптационные процессы в организме. То есть по сути дела мы встряхиваем свой иммунитет, не даем ему дремать, заставляя действовать активно. Но это в том случае, если мы ничего не едим один день. Кстати, в этот день нужно выпить не меньше полутора литров воды, тогда достигается оптимальный эффект очищения.

Если вы ничего не едите больше трех дней (что уже удивительно, ибо в первые три дня организм активно борется за выживание и постоянно сигнализирует о голоде), начинаются признаки ацидоза. Язык покрывается густым налетом сероватого цвета, в дыхании ощущается запах ацетона. Все потому, что в организме повышается кислотность, в крови резко увеличивается количество мочевой кислоты. На 8 - 10-й день начинается так называемый ацидотический криз - тошнота, головокружение, даже рвота. А после 10 дней наступает чувство облегчения, легкости, бодрости. И главное - совсем не хочется есть! В этом-то и состоит опасность голодания. Если оно продолжается более 21 дня, в организме наступают практически необратимые изменения: все запасы, которые можно было «съесть» без особого вреда, уже уничтожены, поэтому организм приступает к оставшимся.

Без глюкозы мозгу плохо

Похудательный эффект голодания заключается в том, что на 2 - 3-й день без еды мозг, чтобы получить необходимую глюкозу (которая добывается после переработки углеводов и жиров из пищи), дает команду ее синтезировать из всего, что есть в наличии. В первую пару суток исчезают запасы углеводов из печени и мышц, где они содержатся в гликолене.

Дальше организм начинает синтезировать глюкозу из жиров и белков. В среднем на 75 кг тела приходится примерно 15 кг жира. Без особого вреда для здоровья можно потерять примерно 60 процентов. А вот необходимый для синтеза белок содержит только мышечная масса (на 75 кг примерно 12 кг). И уже 50-процентная потеря белка смертельна. Считайте, сколько времени можно безопасно не есть, если каждый день для синтеза глюкозы расходуется примерно 300 г белка.

Чем еще грозят дни без еды

Резко расходуется весь запас витаминов и необходимое количество восстанавливается в лучшем случае через 2 - 3 месяца.

Повышенное содержание в крови мочевой кислоты может привести к образованию камней в почках.

У женщин начинаются гормональные сбои, могут привести к бесплодию.

Длительное голодание может привести к тому, что организм просто не сможет принимать пищу, из-за истощения могут начаться психические нарушения. Врачи называют это пищевым маразмом.

КСТАТИ

Почему мы хотим есть?

Не обязательно потому, что голодны по-настоящему. Человек, выражаясь языком психологии, - биопсихосоциальное существо. То есть может испытывать голод на уровне желудка, эмоций и ума. А поскольку желудок услышать и понять легче, чем сигналы мозга о том, что ему скучно и неинтересно, то это состояние мы тоже пытаемся заесть. Чувство голода возникает в нескольких ситуациях:

нервозное состояние, предчувствие беды;

нехватка положительных эмоций;

ограниченность, примитивность общения;

низкая самооценка;

одиночество, тоска.

В общем, в чувстве голода виноваты любые деструктивные эмоции или отсутствие интересной, любимой работы. Когда мы заедаем эти ощущения, то наступает временное успокоение хотя бы потому, что кровь от мозга приливает к желудку.

При этом стресс может уменьшить чувство голода, поскольку любые сильные эмоции, даже отрицательные, вызывают выброс адреналина и норадреналина, которые притупляют голод.

ВАЖНО!

* Беременным - ни-ни!

* Ни в коем случае нельзя голодать даже один день:

* беременным и кормящим женщинам;

* при активной умственной и физической деятельности (спортсменам и студентам);

* при частых головных болях и гипертонических кризах;

* больным сахарным диабетом;

* после операции или перенесенной болезни (даже после обычного гриппа).

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