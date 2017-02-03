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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как сделать плоским живот всего за 15 дней
    Опубликовано: 2017-02-03 18:24:52

    Для многих женщин, в том числе, с отличной фигурой и идеальным весом, пресс, а точнее его отсутствие – одна из больных проблем. Природа так распорядилась, что самое большое количество жировых отложений у женщин скапливается именно на животе – чтобы защитить плод от возможных повреждений. 

     

    Нет ничего удивительного, что организм не хочет быстро прощаться со своими защитными запасами. Эти проблемные места худеют в последнюю очередь, а вот новые килограммы прибавляются именно здесь. 

     

    Однако не стоит слишком рьяно приниматься за процесс качания пресса. Так вы не избавитесь от жировой прослойки, а мышцы увеличатся в размере, и вы рискуете вовсе остаться без талии. 

     

    А где же талия? 

    Тренируйтесь без фанатизма: два-три раза в неделю вполне достаточно, чтобы привести мышцы в тонус и согнать лишний жир. Выполняйте около трех упражнений за одну тренировку. Сначала начинайте с прокачивания прямых мышц пресса, а потом переходите к косы. Выполняйте упражнения 15-30 раз по 3 подхода каждое. 

     

    Главное - техника 

    Конечно же, лучше всего выполнять упражнения под чутким наблюдением тренера. Он сможет правильно поставить вам технику. Например, во время подъемов корпуса нужно следить, чтобы поясница была прижата к полу. Шея не должна напрягаться. Если хотите добиться четкого рельефа – вам лучше выполнять упражнения с отягощением: например, с гантелями, которые вы положите на живот. Если у вас есть проблемы с позвоночником, перед походом в спортивный зал стоит проконсультироваться с врачом. Он подскажет, на какие мышцы нужно сместить акцент тренировки. 

     

    Разумное чередование 

    Для более эффективных тренировок рекомендуется чередовать упражнения с разной амплитудой. Вот самые популярные упражнения, которые помогут вам как можно быстрее сделать животик подтянутым: 

     

    Упражнение 1. Скручивание 

    Направлено на прямые мышцы живота, выполняется с небольшой амплитудой. 

    Как делать: лягте на пол и прижмите поясницу к полу. Ноги согните в коленях. Руки заведите за голову, направив локти в стороны. 

     

    На вдохе отрывайте голову и лопатки от пола, направляя подбородок к потолку. На выдохе возвращайтесь в исходное положение. 

     

    Упражнение 2. Обратное скручивание 

    Направлено на прямые мышцы живота, выполняется с небольшой амплитудой. 

    Как делать: лягте на пол, согните ноги в коленях. Руки заведите за голову, направив локти в стороны. На вдохе отрывайте голову и лопатки от пола, одновременно поднимая таз. На выдохе возвращайтесь в исходное положение. 

     

    Упражнение 3. Подъем туловища 

    Выполняется с большой амплитудой. 

    Как делать: Лягте на пол. Ноги согните в коленях. Руки заведите за голову, направив локти в стороны. На вдохе отрывайте корпус от пола, поднимаясь к коленям. На выдохе возвращайтесь в исходное положение. 

     

    Упражнение 4. Подъем ног 

    Выполняется с большой амплитудой 

    Как делать: сидя на стуле, обопритесь руками о его край. На вдохе подтягивайте ноги к корпусу. На выдохе возвращайтесь в исходное положение. 

     

    Упражнение 5. Косые мышцы живота. 

    Как делать: сидя на стуле, выполняйте повороты корпуса. 

    Для тренировки косых мышц можно использовать все предыдущие упражнения, делая их с разворотом. Однако эти упражнение лучше не делать, если у вас есть проблемы с позвоночником. 

     

    Не забывайте так же делать массаж живота, посещайте бассейн и аэробику, чтобы жировые отложения потихоньку уходили, а их заменяли красивые рельефные мышцы. 

     randevucity.net

     

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