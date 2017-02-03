Народные средства против перхоти

Кроме использования лечебных шампуней, можно попробовать несколько домашних рецептов для борьбы с перхотью, отмечает Woman2woman.

Вам понадобится чайная ложка сока лайма. Вымыв волосы, ополосните им волосы. Не смывайте. Сок лайма не только борется с перхотью и предотвращает ее появление, но и придает волосам блеск, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Прокипятите в воде свеклу (можно брать как листья, так и корни), а затем ополосните полученным отваром волосы, массируя при этом кожу головы. Повторяйте эту процедуру каждый вечер.

Яблочный уксус разведите в воде и ополосните им волосы после того, как вымоете их. После этого не ополаскивайте волосы водой.

Если, несмотря на все усилия, перхоть не исчезла, а продолжает мучить вас уже несколько недель, стоит посетить дерматолога. Возможно, это проявление аллергии на какую-нибудь косметику для волос, или симптом гормональных проблем или других заболеваний. Врач поможет вам установить причину и найти подходящее лечение.

randevucity.net