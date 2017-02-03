Деловитые американцы тратят свыше 500 миллионов долларов ежегодно на всевозможные психологические руководства в стиле ноу-хау – «Думай и богатей», «Ваш путь к успеху», «Приемы эффективного лидерства», и т.д., и т.п. Со времен Карнеги литература такого рода пользуется за океаном огромной популярностью, но приносит гораздо меньше практической пользы, чем обещает, пишет журнал "Психология". Рассмотрим 7 мифов современной поп-психологии, которые многими некритично принимаются на веру, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Миф 1.

Чтобы добиться успеха в достижении цели, ее надо визуализировать, то есть как можно более ярко вообразить.

Визуализация — создание в воображении образов желаемой действительности — одна из самых модных тем в поп-психологии последних лет. Вот что обещает аннотация к книге Паулины Уилле «Визуализация для начинающих»: «Визуализация — великая творческая сила разума, построение образа “в оке ума”… С помощью простых упражнений вы сможете развить творческие способности, преодолеть недуги, приобрести новых друзей, перевоссоздать свою жизнь в соответствии со своими позитивными фантазиями и желаниями». Так ли это?

Действительность

Первые данные об эффективности визуализации были получены в области психологии спорта и затем поспешно распространены на достижения в других областях. При этом упускается из виду, что в случае спортивных состязаний речь идет об атлетах, которые всем ходом длительных тренировок добились абсолютного автоматизма в выполнении движений, необходимых для достижения результата. А в других областях, где нужно не только автоматически повторять что-либо, но и размышлять — особенно это касается планирования карьеры, построения общей стратегии жизненного пути — визуализация не только не приносит желаемого результата, но может привести и к противоположному.

Профессор Калифорнийского университета Шейли Тейлор предостерегает: «Во-первых, визуализация приводит к отделению цели от средств, необходимых для ее достижения. Во-вторых, она преждевременно провоцирует радостное ощущение успеха, когда вы еще ничего реально не достигли. А это отвлекает ваши силы от цели». В своем эксперименте Тейлор провел упражнения по визуализации с двумя группами студентов незадолго до экзаменационной сессии. Одной группе предлагалось образно представить достигнутый успех — получение высшего балла. Другой было предложено вообразить себя за чтением учебников, ведением конспектов и прочими учебными занятиями. В ходе реального экзамена, состоявшегося через пару дней, вторая группа получила более высокие оценки, причем уровень стресса у этих студентов оказался заметно ниже, чем у тех, кто заранее радовал себя предвосхищением успеха.

Рекомендации

Профессор Тейлор советует: цель необходимо перед собой иметь, но любоваться на нее, пока она не достигнута, — явно преждевременно. Сосредоточиться следует в первую очередь на средствах ее достижения. Высокую эффективность обеспечивает не мечтание, а планирование. Тем более что план — это и есть мечта, детально и скрупулезно приближенная к действительности.

Миф 2

Сдерживать свои чувства — неправильно и вредно. Загнанные в глубину души, они приводят к эмоциональному перенапряжению, чреватому срывом. Поэтому отрицательные чувства необходимо открыто выражать хотя бы на неодушевленный объект — например, поколотить подушку.

Действительность

По мнению Брэда Бушмэна, профессора Университета шт. Айова, разрядка гнева на неодушевленный объект приводит не к смягчению стресса, а как раз наоборот. В своем эксперименте Бушмэн намеренно дразнил своих студентов оскорбительными замечаниями по ходу выполнения ими учебного задания. Некоторым из них потом было предложено выместить гнев на боксерской груше. По данным психофизиологического обследования, они оказались гораздо более раздражены и агрессивно настроены, чем те, кто «разрядки» не получил. Профессор заключает: «Любой разумный человек, выплескивая таким образом свой гнев, отдает себе отчет, что настоящий источник раздражения остался неуязвим, а это раздражает еще сильнее. К тому же, если человек ожидает от процедуры успокоения, а оно не наступает, это только усиливает досаду».

Рекомендации

Любая физическая нагрузка способствует разрядке эмоционального напряжения, но только в том случае, если она не связана с агрессивными действиями, даже игровыми. В состоянии психологического стресса полезно переключение на атлетические упражнения, бег, ходьбу и т.п. К тому же умение держать себя в руках и выражать свои чувства сообразно ситуации и следует в себе сознательно культивировать. Результатом этого станет как душевное равновесие, так и полноценное общение.

Миф 3.

Если вы пребываете в дурном расположении духа, то почувствуете себя лучше, переключив мысли на что-то приятное.

«Захлопните двери своего сознания перед огорчениями, — пишет один из идеологов жизненного успеха Наполеон Хилл. — Используйте свой разум для целенаправленного оптимистического мышления. Не позволяйте людям и обстоятельствам навязывать вам неприятные переживания».

Действительность

Результаты психологических исследований свидетельствуют: когда мы находимся в подавленном настроении — то есть именно тогда, когда мы нуждаемся в смене настроения, — наш разум оказывается совершенно не способен намеренно его осуществить. «Когда вы находитесь под влиянием стресса, — считает профессор Университета шт. Вирджиния Даниэль Вегнер, — привести себя в хорошее настроение приятными мыслями не просто трудно — это как правило приводит к обратному эффекту». В своих экспериментах Вегнер предлагал испытуемым произвольно привести себя в хорошее настроение, что им довольно легко удавалось. Когда же от них требовалось одновременно решать мыслительные задачи, большинство отметили ухудшение настроения. Человеческий мозг просто не в состоянии совмещать решение таких разных задач!

Рекомендации

«Эмоциональную подавленность легче преодолеть, — советует профессор Вегнер, — если обратиться к другим за помощью и поддержкой. Поделитесь своими заботами с другом или родственником, священником или психологом». Полезно просто отправиться туда, где люди получают удовольствие, — на концерт, в парк, в гости. Если вы заранее предвидите неприятную ситуацию, постарайтесь так же заранее вызвать в сознании мысли о приятном — радостных событиях прошлого или мечтах о будущем. Предвидимому огорчению будет непросто вытеснить достигнутое таким образом хорошее настроение.

Миф 4.

Повысить свою самооценку можно, хваля самих себя.

Во многих популярных руководствах по самопомощи содержатся такие советы: не уставать поощрять себя похвалами, более того — наполнить свой дом, автомобиль, рабочее место мини-плакатиками с одобрительными лозунгами «Молодец!», «Умница!» и т.п. Когда взгляд постоянно останавливается на таких стимулах, это якобы повышает настроение и усиливает мотивацию.

Действительность

Профессор Уильям Сванн из Университета шт. Техас обнаружил такую закономерность: самоодобрение, действительно, способно несколько повысить самооценку, но лишь у тех, у кого она и без того достаточно высока. Люди с невысокой самооценкой разные псевдопозитивные лозунги, обращенные к самим себе, не воспринимают всерьез, поскольку в принципе не привыкли доверять собственным позитивным суждениям. А в незаслуженной с их точки зрения похвале им слышится издевательский оттенок, а это вовсе не улучшает настроение.

Рекомендации

Самооценка человека складывается не в одночасье, а в ходе всей его жизни, и наивно пытаться ее быстро перестроить, развесив по дому ободряющие стикеры. Тут необходима поддержка других людей. Профессор Сванн советует: дорожите общением с теми, кому вы приятны и симпатичны, кто готов стимулировать рост вашей самооценки. Их одобрение намного важнее любых самокомплиментов. И старайтесь свести к минимуму общение с теми, кто своей неприязнью грозит поколебать вашу самооценку.

Миф 5.

Невысокая самооценка – серьезное препятствие на пути к жизненному успеху, поэтому ее необходимо повышать.

Все книжные рекомендации, направленные на повышение самооценки опираются на представление о том, что неудачники — это люди, которые сами себя невысоко ценят. Соответственно предлагаются всевозможные приемы, с помощью которых самооценка должна быть повышена.

Действительность

Выдающийся американский психолог У. Джемс вывел формулу, согласно которой самоуважение человека можно представить в виде дроби, числитель которой составляют его реальные достижения, а знаменатель — его амбиции и притязания. Самый надежный способ повышения самооценки — с одной стороны, не завышать свои притязания, с другой — добиваться реальных успехов. К тому же психолог Никлас Элмер из Лондонской школы экономики установил, что люди с завышенной самооценкой отличаются повышенной агрессивностью, нередко приводящей к противоправным насильственным действиям.

Рекомендации

Минусы заниженной самооценки очевидны и бесспорны, и было бы неправильно призывать людей к самоунижению. Верно сказано: «Если вы сами невысоко себя цените, мир не предложит вам ни гроша больше». Но, оказывается, и нереалистично завышенная самооценка чревата неприятностями. Идеалом выступает «золотая середина» — умеренная, адекватная самооценка, соизмеримая с реальными достоинствами и достижениями.

Миф 6.

Необходимо оптимистично относиться к жизни, поскольку пессимизм препятствует достижению успеха.

Так называемое позитивное мышление воцарилось в западном обществе благодаря объединенным усилиям Голливуда, телевидения, популярных песен, книг, рассказывающих, как помочь самому себе, и воскресных церковных проповедей.

Действительность

Современные психологи приходят к выводу, что помешательство на позитивности и оптимизме зашло слишком далеко. У оптимизма есть и минусы — односторонний взгляд на мир и на себя, беспечность и эгоизм, непредвиденный крах надежд, жестокое разочарование.

Довольно распространено мнение, что пессимистический взгляд на вещи должен неблагоприятно сказываться на здоровье. Но и это не всегда верно. Добровольцам, выбранным случайным образом, предложили вспомнить самые трагические события своей жизни, поразмыслить над ними несколько дней, а затем описать их со всеми подробностями в виде небольших эссе. Удивительно было, что все они после этого чувствовали себя лучше, и это ощущение продержалось у них около четырех месяцев после завершения эксперимента.

Психологи установили также, что даже люди нервные, обремененные различными заботами и несчастьями, склонные вечно жаловаться на судьбу и боли во всех частях тела, бывают у врача не чаще, чем их жизнерадостные сверстники, и уходят из жизни не раньше оптимистов.

Рекомендации

Не следует бездумно гнать от себя любые опасения и тревоги, ведь нередко они служат для нас не столько препятствиями и ограничениями, сколько предостережениями. Да и постоянная жизнерадостность — это недостижимая утопия. Научитесь ценить любое свое душевное состояние и извлекать из него максимум пользы.

Миф 7.

Чем выше мотивация к успеху, тем вероятнее успех.

Чем сильнее стремление что-то получить, тем лучше это удается. В соответствии с этим представлением в наши дни бесчисленное количество «психологических» тренингов организуется ради того, чтобы максимально повысить у людей уровень мотивации.

Действительность

Известным американским психологом Р.Йерксом совместно с Дж.Д. Додсоном был поставлен опыт по изучению мотивации. В качестве экспериментального материала выступали задачи-головоломки, в качестве мотивирующего стимула — денежное вознаграждение (сумма награды за правильное решение, поначалу ничтожная, постепенно возрастала до весьма значительной). В ходе эксперимента выяснилось, что слабая мотивация недостаточна для успеха, но и избыточная вредна, поскольку порождает ненужное возбуждение и суетливость.

Рекомендации

Лозунг «Сосредоточить всего себя на желанной цели» — не совсем точен. Цель, безусловно, нужно перед собой иметь, к ней нужно стремиться. Но при этом нельзя забывать, что одержимость целью может оказать и скверную услугу. Согласно исследованиям Йеркса-Додсона, для достижения успеха необходим оптимальный (умеренный, средний) уровень мотивации, избыток здесь столь же плох, как и недостаток.

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