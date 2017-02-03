При термической обработке большая часть полезных веществ исчезают безвозвратно. Суть проста - старайтесь по максимуму употреблять свежие и не переработанные фрукты и овощи. Мясные и рыбные блюда, которые вы употребляете ежедневно, по возможности предавайте кратковременной термической обработке.

Закуска. Салат "восточный"

Ингредиенты: 200г зеленой стручковой фасоли, 1ст.л. консервированной белой фасоли, 2 зеленых болгарских перца, по 0,5 пучка кинзы и петрушки, половину средней луковицы, по 1 ч.л. соевого соуса, меда, готовой горчицы, кунжутного масла (возможен вариант замены растительным) и семян кунжута. Соль и порошок кари по вкусу.

** Процесс приготовления:

1. Отварить стручковую фасоль до готовности в подсоленной воде. Охладить, нарезать.

2. Перец нарезать небольшими кусочками, лук - полукольцами, зелень тщательно измельчить.

3. Готовим заправку, для чего смешиваем соевый соус, масло, мед и кари порошок.

4. Объединяем все составляющие, заправляем солью. Сверху посыпаем семенами кунжута.

5. Перед подачей непременно охладить.

Еще один проверенный многими поколениями, а сейчас и научно подтвержденный факт: употребление в пищу продуктов, естественно окрашенных в зеленый цвет, способствуют омоложению организма. Употребляйте в пищу побольше огурцов, перца зеленых сортов, яблок, винограда, зелени. Особо следует отметить капусту, которая, обогащая наш организм целым букетом полезных веществ и витаминов, способствует и потере лишнего веса.

Первые блюда.

Ингредиенты: 500г свежего лосося, 4 клубня (800г) фенхеля, 4 головки лука, 1 пучок зелени по вкусу, 1 зубчик чеснока, 100г риса, 4ст. ложки оливкового масла, 1,5л рыбного или овощного бульона, 2 свежих помидора, маринованный зеленый перец ( по объему около столовой ложки ), лавровый лист, свежемолотый черный перец и соль - по вкусу.

** Процесс приготовления:

1. Нарезать рыбу небольшими кусочками

2. Фенхель тщательно очистить от кожицы и корней.

3. В разогретое оливковое масло добавить фенхель, нарезанный лук, чеснок и маринованный перец. Все это тушить в течение 5 минут. Переложить все в готовый рыбный или овощной бульон.

4. Варить на слабом огне минут 10.

5. Помидоры подготовить, для чего опустить их предварительно на 1 - 2 минуты в кипяток, затем в холодную воду. Снять кожу. Нарезать мякоть кубиками.

6. Посыпать рыбу солью и перцем и вместе с помидорами опустить в навар. Варите не более 5 минут.

7. Сервируйте мелконарезанной зеленью и подавайте.

Добавьте блеска и сияния своему взгляду, заодно и подпитайте свои глаза витамином Е. Его много в жирных сортах рыбы, орехах и салатах с подсолнечным маслом. Но при этом помните - злоупотребление растительным маслом не проходит бесследно для фигуры. Удерживайтесь от употребления более 3 - 4 ст. л. в день.

Горячее. Мясо по-барски

Ингредиенты: 2 куска постной говядины, 1ч.л. горчицы, 50г сухого белого вина, 1ст. л. сметаны, соль, зелень, перец - по вкусу.

** Процесс приготовления:

1. Говядину слегка отбить и обжарить с двух сторон на раскаленной сковороде. Переложить на предварительно разогретые тарелки и поместить в тепло.

2. Сметану перемешать с горчицей, перцем и солью и слегка подогреть в отдельной посуде.

3. На сковороду, где жарилось до этого мясо, заливаем вино и добавляем приготовленный сметанный соус. Кипятим на небольшом огне, пока объем соуса не убавиться на 1/3.

4.Готовый соус заливаем к мясу. Сервируем отобранной для этой цели зеленью.

Для выработки коллагена - вещества, способствующего гладкости кожи, организму необходимо присутствие 9 аминокислот, содержащихся в животных продуктах - мясе, рыбе, молоке, яйцах и морепродуктах. Помните, что содержание полезных аминокислот напрямую зависит от степени термической обработки продукта.

Общий тонус кожи, такие его показатели, как эластичность, упругость, "гусиные лапки", отвечает витамин С. Этот витамин наиболее "летуч". Хранение овощей и фруктов в металлических емкостях, прямое взаимодействие с кислородсодержащими соединениями, разрезание без необходимости - вот те факторы, которые способствуют потере значительного количества полезного витамина.

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