Назван суперфрукт, который убивает рак

Американские ученые утверждают, что манго должен быть зачислен в разряд "супер-еды", несмотря на небольшое количество антиоксидантов, содержащихся в этом фрукте. Все равно, находящиеся в нем субстанции препятствуют развитию раковых клеток при опухолях груди и кишечника, пишет medikforum.ru.

Специалист по здоровому питанию при исследовательском центре AgriLife Research в Техасе доктор Сьюзанн Тэлкотт говорит, что манго нельзя даже сравнить с черникой или гранатом по количеству содержащихся в этих фруктах антиоксидантов. В манго их в четыре-пять раз меньше, чем даже в винограде, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Однако доктор Тэлкотт вместе с мужем Стивом решили проверить силу содержащегося в манго полифенола - субстанции, которую традиционно связывают с хорошим здоровьем. Они воздействовали экстрактом полифенола на раковые клетки, возникающие при опухолях кишечника, легких, простаты, а также лейкемии. Опыты проводились в лабораторных условиях.

Выяснилось, что манго оказывает некое умеренно положительное для здоровья человека воздействие на клетки рака легких и простаты. Но куда более эффективным этот фрукт оказался в борьбе с опухолями кишечника и груди.

"Мы выяснили, что не все клетки одинаково чувствительны к одному и тому же количеству антиракового агента, содержащегося в полифеноле из манго, - говорит доктор Тэлкотт. - Однако в случае с раковыми клетками, возникающими при опухолях кишечника и груди, полифенол вызывал апоптоз - явление программируемой клеточной смерти. Нам также удалось установить, что манговый полифенол при этом не трогает здоровые клетки, что очень важно".

randevucity.net