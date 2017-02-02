  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Назван суперфрукт, который убивает рак
    Опубликовано: 2017-02-02 18:44:15

    Американские ученые утверждают, что манго должен быть зачислен в разряд "супер-еды", несмотря на небольшое количество антиоксидантов, содержащихся в этом фрукте. Все равно, находящиеся в нем субстанции препятствуют развитию раковых клеток при опухолях груди и кишечника, пишет medikforum.ru. 

     

    Специалист по здоровому питанию при исследовательском центре AgriLife Research в Техасе доктор Сьюзанн Тэлкотт говорит, что манго нельзя даже сравнить с черникой или гранатом по количеству содержащихся в этих фруктах антиоксидантов. В манго их в четыре-пять раз меньше, чем даже в винограде, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     

    Однако доктор Тэлкотт вместе с мужем Стивом решили проверить силу содержащегося в манго полифенола - субстанции, которую традиционно связывают с хорошим здоровьем. Они воздействовали экстрактом полифенола на раковые клетки, возникающие при опухолях кишечника, легких, простаты, а также лейкемии. Опыты проводились в лабораторных условиях. 

     

    Выяснилось, что манго оказывает некое умеренно положительное для здоровья человека воздействие на клетки рака легких и простаты. Но куда более эффективным этот фрукт оказался в борьбе с опухолями кишечника и груди. 

    "Мы выяснили, что не все клетки одинаково чувствительны к одному и тому же количеству антиракового агента, содержащегося в полифеноле из манго, - говорит доктор Тэлкотт. - Однако в случае с раковыми клетками, возникающими при опухолях кишечника и груди, полифенол вызывал апоптоз - явление программируемой клеточной смерти. Нам также удалось установить, что манговый полифенол при этом не трогает здоровые клетки, что очень важно".  

    randevucity.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...